17 комментариев

😂😂😂 «Вы отменяете гол, потому что какой-то парень что-то увидел издалека с телескопа». Вальверде поплыл на пресс-конференции после поражения от «Барселоны»
А для чего он тогда нужен?
«Атлетик Бильбао» сумел забить «Барселоне», но VAR отменил гол из-за игры рукой Икера Муниаина.
Смотрите сами.
Несмотря на то, что мяч явно коснулся руки Муниаина, Эрнесто Вальверде (также бывший тренер «Барселоны») пожаловался на решение судьи на послематчевой пресс-конференции.
«Ненормально, что никто на поле ничего не видел и не протестовал - вы отменяете гол, потому что какой-то парень что-то увидел издалека с телескопа», - сказал Вальверде.
«Вопрос не в том, коснулся ли мяч его плеча или нет. Вопрос в том, что такое футбол. Глупо, что у кого-то есть устройство, которое записывает происходящее издалека, и принимает решения, даже если никто на поле этого не видел.
VAR должен быть там для исправления вопиющих ошибок: был гол или нет, нарушения, явные ошибки... но вызывать судью, потому что игрок едва дотронулся плечом мяча, абсурдно»., - добавил Вальверде.
Он в общем-то и сам описал все три совокупные причины по которым был отменен гол. Молодец Эрнесто, только добавлять остальное не надо было.