17 комментариев

А для чего он тогда нужен?

«Атлетик Бильбао» сумел забить «Барселоне», но VAR отменил гол из-за игры рукой Икера Муниаина.

Смотрите сами.

Несмотря на то, что мяч явно коснулся руки Муниаина, Эрнесто Вальверде (также бывший тренер «Барселоны») пожаловался на решение судьи на послематчевой пресс-конференции.

«Ненормально, что никто на поле ничего не видел и не протестовал - вы отменяете гол, потому что какой-то парень что-то увидел издалека с телескопа», - сказал Вальверде.

«Вопрос не в том, коснулся ли мяч его плеча или нет. Вопрос в том, что такое футбол. Глупо, что у кого-то есть устройство, которое записывает происходящее издалека, и принимает решения, даже если никто на поле этого не видел.

VAR должен быть там для исправления вопиющих ошибок: был гол или нет, нарушения, явные ошибки... но вызывать судью, потому что игрок едва дотронулся плечом мяча, абсурдно»., - добавил Вальверде.