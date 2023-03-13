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😂😂😂 «Вы отменяете гол, потому что какой-то парень что-то увидел издалека с телескопа». Вальверде поплыл на пресс-конференции после поражения от «Барселоны»

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Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
Футбол Футбол

А для чего он тогда нужен?

«Атлетик Бильбао» сумел забить «Барселоне», но VAR отменил гол из-за игры рукой Икера Муниаина.

Смотрите сами.

Несмотря на то, что мяч явно коснулся руки Муниаина, Эрнесто Вальверде (также бывший тренер «Барселоны») пожаловался на решение судьи на послематчевой пресс-конференции.

«Ненормально, что никто на поле ничего не видел и не протестовал - вы отменяете гол, потому что какой-то парень что-то увидел издалека с телескопа», - сказал Вальверде.

«Вопрос не в том, коснулся ли мяч его плеча или нет. Вопрос в том, что такое футбол. Глупо, что у кого-то есть устройство, которое записывает происходящее издалека, и принимает решения, даже если никто на поле этого не видел.

VAR должен быть там для исправления вопиющих ошибок: был гол или нет, нарушения, явные ошибки... но вызывать судью, потому что игрок едва дотронулся плечом мяча, абсурдно»., - добавил Вальверде.

17 комментариев

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Barca
Ответ vandam777
Видно сразу барса продолжает коррупцию судей Барсу надо наказать отобрать все очки и в сегунду
Плачь🤡
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Aymammet Baylyyew
Всё вышла новая правила против барсы можно играть рукой не некто не должен увидеть
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СД18
Тут Вальверде не прав, да по такой игре они заслуживали ничью. Но это было не плечо и не попадание мяча в руку, а самая натуральная игра рукой, было движение вверх. Ну а то что ВАР работает избирательно, то это да - матч с Валенсией тому подтверждение.
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Sergejs Fedotovs
Постойте, если ВАР должен исправлять вопиющие ошибки, то разьве отмена гола за игру рукой не является таким исправлением? Если бы так отменили гол Барсы, Вальверде не был бы против, наоборот - хвалили бы крутость ВАР
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vandam777
Видно сразу барса продолжает коррупцию судей Барсу надо наказать отобрать все очки и в сегунду
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Dan Kennedy
VAR должен быть там для исправления вопиющих ошибок: был гол или нет, нарушения, явные ошибки... но вызывать судью, потому что игрок едва дотронулся плечом мяча, абсурдно»., - добавил Вальверде.

Он в общем-то и сам описал все три совокупные причины по которым был отменен гол. Молодец Эрнесто, только добавлять остальное не надо было.
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Svetlana Ivanova
Ну Эрнесто, ты-то куда? Всегда был адекватным мужиком, а тут какую-то ерунду про "телескоп" сморозил.
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Вовито Бомбито
Выздоравливай
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Nike of FW
Ответ Alexander Prime
«Еду по городу со скоростью 110км в час, глупо, что есть устройство которое со столба фиксирует мою скорость и высылает мне штраф, даже если никто на этого не видел, а я не успел никого сбить» - добавил Вальверде.
и даже если сбил, но это видело только "устройство, которое записывает происходящее издалека" то не считается ...... понять и простить.
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h22o
мяч сам прилетел поиграть с рукой, Муньяин не виноват!
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Barca
Дед, пей таблетки
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Nike of FW
А за соблюдение правил уже никто не топит?
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Barca
Гениально, значит теперь можно играть рукой
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Nike of FW
А если не протествали то можно ! - такая логика ?
+2
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Real Madrid l
Что он несёт😂
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Batyr Demessinov
не понимаю какие претензии ? Если это не игра рукой, то я не знаю.
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Alexander Prime
«Еду по городу со скоростью 110км в час, глупо, что есть устройство которое со столба фиксирует мою скорость и высылает мне штраф, даже если никто на этого не видел, а я не успел никого сбить» - добавил Вальверде.
+31
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