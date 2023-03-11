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Пирло – король штрафных. Подправил технику игрока, а спустя пару дней он забил в официальном матче

Андреа Пирло Андреа Пирло
Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк
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После «Ювентуса» Андреа Пирло уехал в Турцию, где сейчас тренирует «Фатих Карагюмрюк». Итальянца заслуженно называют одним из лучших исполнителей штрафных ударов: за карьеру он положил 45 голов. Сейчас Андреа помогает другим.

Во время тренировки Пирло обратил внимание, что игрок бьет недостаточно хорошо – мяч после удара взлетал и опускался не так резко, и не очень быстро вращался. Андреа показал, какой точкой надо прикасаться к мячу, а через пару дней его игрок оформил красивый гол с этой же точки.

3 комментария

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Борис БОРИСОВИЧ
Футболист за 20+ лет не подобрал точку на ступне, которой бить по мячу? Интеллект
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Alexandro87
Пирло открыл ящик Пандоры. Теперь он просто поставит всем своим игрокам технику, те начнут точно пасовать на любое расстояние, и никто уже не сможет остановить победную поступь «Фатих Карагюмрюк»)
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PenCap Chew
Какой же Пирло крутой!
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