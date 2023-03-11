После «Ювентуса» Андреа Пирло уехал в Турцию, где сейчас тренирует «Фатих Карагюмрюк». Итальянца заслуженно называют одним из лучших исполнителей штрафных ударов: за карьеру он положил 45 голов. Сейчас Андреа помогает другим.

Во время тренировки Пирло обратил внимание, что игрок бьет недостаточно хорошо – мяч после удара взлетал и опускался не так резко, и не очень быстро вращался. Андреа показал, какой точкой надо прикасаться к мячу, а через пару дней его игрок оформил красивый гол с этой же точки.