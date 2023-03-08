Гаспачо
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За 90 минут в баре Уокер несколько раз снимал штаны, терся о девушек и танцевал. Не смог заплатить – но выручил друг

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Кайл Уокер Кайл Уокер
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В субботу Кайл Уокер сыграл все 90 минут в матче с «Ньюкаслом» (2:0), а в воскресенье оторвался в местном баре – иронично, но там он провел тоже 90 минут.

В 17:30 Уокер вместе с друзьями приехал в бар, где натворил много грязи: несколько раз снимал штаны и исполнял откровенные танцы, приставал к девушкам, с которыми приехал – подходил сзади и терся об них, трогал и целовал. 

В 19:00 официант подошел к Уокеру, но Кайл был настолько счастлив, что ничего не соображал – выручил друг: сам нашел бумажник в штанах Уокера. 

Теперь Кайлу грозит как минимум полицейское расследование. Ужаса добавляет факт, что Уокер не первый раз попадает в такую историю.

Кайл прожил с женой Энни Килнер 9 лет (трое детей), затем они расстались из-за гулянок футболиста с другой женщиной, которая позже родила ему ребёнка, но отношения с которой продлились недолго – Кайла тянуло к бывшей. Наконец, он снова сошелся с Энни Килнер и теперь снова замечен гуляющим. 

***

Невозможно пройти мимо закономерности: Кайл Уокер, Ашраф Хакими и Дани Алвес – все из них правые защитники.

8 комментариев

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garp
вот это и есть ’подержите моё пиво’
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Alex Bak
Сместился левее
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Машина Мощная
а вы чё хотели чтобы он об мужиков тёрся?? ишь чего захотели. скажем нет ЛГБТ!
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Виктор Войнов
Ответ Ivan Petrov
Зачем в баре снимать штаны? 🤷‍♂️
Похвастаться))
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#SharkTeam
Ответ Ivan Petrov
Зачем в баре снимать штаны? 🤷‍♂️
в пьяной башке сложно разобраться
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Flavius
Ответ Ivan Petrov
Зачем в баре снимать штаны? 🤷‍♂️
Было очень душно 😂
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Ivan Petrov
Зачем в баре снимать штаны? 🤷‍♂️
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Flavius
Когда ты крайний правый то у тебя лишь два выбора - вперёд и налево
+23
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