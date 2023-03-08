8 комментариев

В субботу Кайл Уокер сыграл все 90 минут в матче с «Ньюкаслом» (2:0), а в воскресенье оторвался в местном баре – иронично, но там он провел тоже 90 минут.

В 17:30 Уокер вместе с друзьями приехал в бар, где натворил много грязи: несколько раз снимал штаны и исполнял откровенные танцы, приставал к девушкам, с которыми приехал – подходил сзади и терся об них, трогал и целовал.

В 19:00 официант подошел к Уокеру, но Кайл был настолько счастлив, что ничего не соображал – выручил друг: сам нашел бумажник в штанах Уокера.

Теперь Кайлу грозит как минимум полицейское расследование. Ужаса добавляет факт, что Уокер не первый раз попадает в такую историю.

Кайл прожил с женой Энни Килнер 9 лет (трое детей), затем они расстались из-за гулянок футболиста с другой женщиной, которая позже родила ему ребёнка, но отношения с которой продлились недолго – Кайла тянуло к бывшей. Наконец, он снова сошелся с Энни Килнер и теперь снова замечен гуляющим.

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Невозможно пройти мимо закономерности: Кайл Уокер, Ашраф Хакими и Дани Алвес – все из них правые защитники.