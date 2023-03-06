Восьмой результат за всю историю футбола.

В матче чемпионата Голландии против «Ден Хаага» полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре при счете 2:0 в пользу своей команды зарядил из-за пределов штрафной – мяч со скоростью 170 км/ч вонзился в сетку. Дар речи потерял даже главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой, а он многое повидал на своем веку.

Таким образом, это восьмой результат в истории футбола. В недавнем исследовании Sky Sports первое место в рейтинге досталось экс-игроку «Зенита» Халку – его удар по воротам «Шахтера» в 2011 году до сих пор остается рекордным по скорости полета мяча.

Полный рейтинг:

10. Ричи Хамфрейс, 154,3 км/ч

9. Давид Трезеге, 154,4 км/ч

8. Дэвид Бекхэм, 157,5 км/ч

7. Дэвид Хирст, 183,4 км/ч

6. Криштиану Роналду, 185 км/ч

5. Стивен Рид, 189 км/ч

4. Роберто Карлос, 198 км/ч

3. Лукас Подольски, 202 км/ч

2. Ронни Эберсон, 210,8 км/ч

1. Халк, 214 км/ч