У «Ривер Плейта» с недавних пор самый большой стадион в Южной Америке: в эпоху Fan ID его заполненные трибуны выглядят как волшебство😍😍😍
Аж мурашки по коже.
Реконструкция легендарного «Монументаля» началась еще в 2014 году, но из-за пандемии работы завершились только в феврале этого года.
Вместимость «Монументаля» выросла на 10 тысяч и сейчас является рекордной для всей Южной Америки (84 тысячи). На этом стадионе играет не только «Ривер», но и сборная Аргентины.
Заполненные трибуны выглядят невероятно, в отличие от картинок с российских арен.
Да и звучит стадион просто волшебно.
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