Аж мурашки по коже.

Реконструкция легендарного «Монументаля» началась еще в 2014 году, но из-за пандемии работы завершились только в феврале этого года.

Вместимость «Монументаля» выросла на 10 тысяч и сейчас является рекордной для всей Южной Америки (84 тысячи). На этом стадионе играет не только «Ривер», но и сборная Аргентины.

Заполненные трибуны выглядят невероятно, в отличие от картинок с российских арен.

Да и звучит стадион просто волшебно.