Гаспачо
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У «Ривер Плейта» с недавних пор самый большой стадион в Южной Америке: в эпоху Fan ID его заполненные трибуны выглядят как волшебство😍😍😍

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Аж мурашки по коже.

Реконструкция легендарного «Монументаля» началась еще в 2014 году, но из-за пандемии работы завершились только в феврале этого года.

Вместимость «Монументаля» выросла на 10 тысяч и сейчас является рекордной для всей Южной Америки (84 тысячи). На этом стадионе играет не только «Ривер», но и сборная Аргентины.

Заполненные трибуны выглядят невероятно, в отличие от картинок с российских арен.

 

Да и звучит стадион просто волшебно.

4 комментария

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Pissy
Скоро они россиюшку догонять будут! И фаны ривера будут спартаку завидовать!
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Лимит Лимитович
Выглядит крайне небезопасно. Сразу перед глазами видео с обрушением трибун
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BeastI666I
а знаете почему? не так давно в Аргентине президент пытался провести фокус с рокировкой. Он вместо себя хотел жену свою президентом сделать ))) Чтобы преодолеть два срока подярд... а потом снгова сам бы был президентом еще два срока. Но народ весь вышел на улицы и сверг хитрожопого тирана... то есть все самое лучшее народ обязан добывать в легальной борьбе, но борьбе. Нам не светит...
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Сергей Спиридонов
Это просмотр футбола , или караоке хором?)))
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