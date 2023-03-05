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Игроки «Реала» очень уважают одного игрока «Барсы» – его поступок в класико многих удивил

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Альваро Даниэль Родригес
Футбол Футбол

Игроки мадридского «Реала» очень уважают Рональда Араухо, сообщает Marca.

В одном из эпизодов последнего класико уругвайский нападающий «Реала» Альваро Родригес, столкнулся с Марком-Андре тер Стегеном. Тер Стегену не понравилась жесткая игра Родригеса, и голкипер начал агрессировать – Рональд вмешался и разнял их, попросив Тер Стегена успокоиться.

Depleted Barca win 'El Clasico' – Taipei Times

После игры игроки «Реала» обсуждали поступок Араухо в позитивном ключе.

5 комментариев

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Gizatov Adil
один уругваец заступился за другого.
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Экселлент
Мне не кажется, я уверен,что Араухо уже сейчас заслуживает носить капитанскую повязку, то как он себя ведет на поле и за ее пределами заслуживает уважения и это при том,что он даже не воспитанник,просто огромное счастье от того что он в нашей команде!
А я напомню что брали его за 1,2 млн+5млн,один из лучших трансферов!
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Адам Альмурзаев
Даже заведенный Вини ему руку подал после того момента.
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Бускетс это позиция
Араухо имеет все задатки стать капитаном, может не с повязкой на рукаве(так как её по традиции выдают игроку толи с наибольшим количеством матчей, толи наибольшим количеством сезонов в команде), но быть лидером на поле он способен, что не раз уже демонстрировал
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Hella black
Respect ✊🏼 в спорте должен быть на первом месте ! Потому как они подают пример миллионам людей
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