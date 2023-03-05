Игроки «Реала» очень уважают одного игрока «Барсы» – его поступок в класико многих удивил
Игроки мадридского «Реала» очень уважают Рональда Араухо, сообщает Marca.
В одном из эпизодов последнего класико уругвайский нападающий «Реала» Альваро Родригес, столкнулся с Марком-Андре тер Стегеном. Тер Стегену не понравилась жесткая игра Родригеса, и голкипер начал агрессировать – Рональд вмешался и разнял их, попросив Тер Стегена успокоиться.
После игры игроки «Реала» обсуждали поступок Араухо в позитивном ключе.
А я напомню что брали его за 1,2 млн+5млн,один из лучших трансферов!