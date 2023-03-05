Игроки мадридского «Реала» очень уважают Рональда Араухо, сообщает Marca.

В одном из эпизодов последнего класико уругвайский нападающий «Реала» Альваро Родригес, столкнулся с Марком-Андре тер Стегеном. Тер Стегену не понравилась жесткая игра Родригеса, и голкипер начал агрессировать – Рональд вмешался и разнял их, попросив Тер Стегена успокоиться.

После игры игроки «Реала» обсуждали поступок Араухо в позитивном ключе.