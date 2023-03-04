В июне 2022 года Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в шоу-матче с «Амкалом». Звезда НХЛ даже забил гол после паса пяткой от Смолова.

Овечкин не провел на поле все 90 минут, чему не стоит удивляться – на тот момент ему было почти 37 лет, и поражает, что Александр вообще согласился выйти против полу-профессионалов из другого вида спорта.

В хоккее игроки меняются примерно каждые 50 секунд, звезды вроде Ови наигрывают за весь матч около 20 минут – так что неудивительно, что Александр быстро устал.

Оказалось, хоккеист почувствовал усталость уже на разминке – об этом недавно рассказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук: