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«Приходим с разминки – Овечкин уже «мертвый». Доктор нашатырь дает, чтоб в себя пришел. А потом он забил». Вратарь «Динамо» рассказывает о силе Александра

Игорь Лещук Игорь Лещук
Александр Овечкин Александр Овечкин
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В июне 2022 года Александр Овечкин сыграл за «Динамо» в шоу-матче с «Амкалом». Звезда НХЛ даже забил гол после паса пяткой от Смолова.

Овечкин не провел на поле все 90 минут, чему не стоит удивляться – на тот момент ему было почти 37 лет, и поражает, что Александр вообще согласился выйти против полу-профессионалов из другого вида спорта.

В хоккее игроки меняются примерно каждые 50 секунд, звезды вроде Ови наигрывают за весь матч около 20 минут – так что неудивительно, что Александр быстро устал.

Оказалось, хоккеист почувствовал усталость уже на разминке – об этом недавно рассказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук:

«Приходим с разминки перед игрой с «Амкалом», а Овечкин уже «мертвый». Смеется, говорит: «Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали – как он выдержит десять минут в игре? А потом Овечкин взял и забил».

3 комментария

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Vonaburt
Ответ GussFcD
Могли бы в заголовке написать что-то другое, надо же думать
Ладно хотя бы «мертвый» в кавычки взяли
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Антон Якимцев
Ответ GussFcD
Могли бы в заголовке написать что-то другое, надо же думать
Да уж, ***.
Хотя до твоего замечания я об этом не подумал благодаря фото.
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GussFcD
Могли бы в заголовке написать что-то другое, надо же думать
0
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0
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