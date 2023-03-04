Уэсли Снейдеру 38. Нидерландец закончил с профессиональным футболом три года назад, с топовым профессиональным футболом – десять лет назад: в 28 он уехал из «Интера» в Турцию.

Вероятно, Уэсли поднадоело бегать по полю – поэтому не стоит удивляться, каким большим и сильным мы увидели его на ЧМ в Катаре.

Если тоже задаетесь вопросом, как Снейдер трансформировался в богатыря, сейчас наглядно объясним.

Уэсли – рекордсмен по числу наград на одном чемпионате мира (4). Такое достижение – шикарный повод позвать игрока на ТВ, чтобы он что-то рассказывал про футбол. Величие Снейдера не нуждается в представлении.

Однажды Уэсли согласился прийти в телеэфир: там ему налили стаканчик пива и добавили закусочку – и пошло.

Трансформация Снейдера настолько разошлась по интернету, что теперь ему не наливают пенного. Возможно, заботятся, а, возможно, попросил сам Уэсли.

Есть небольшой результат: на церемонии The Best Снейдер выглядел гораздо моложе, даже учитывая черный костюм.