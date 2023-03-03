11 комментариев

1 марта в рамках 27-го тура Серии В «Беневенто» дома уступил команде с севера Италии – «Зюдтиролю». На гостевом секторе за триумфом любимого клуба наблюдал всего один фанат –Дамиан Грубер.

Мужчине пришлось преодолеть почти 1 700 км, чтобы добраться до Беневенто. В беседе с журналистами он рассказал о своем путешествии:

«Из Больцано я добрался на машине до Бергамо, затем на самолет прилетел в Неаполь, уже там я арендовал машину, и вот я здесь».

Расстояние, действительно, внушительное, оцените.

После матча два игрока «Зюдтироля» подарили свои футболки единственному болельщику команды.

Даже фанаты соперника оценили поступок Дамиана. Они посвятили одинокому болельщику «Зюдтироля» баннер с надписью:

«Уважение тем, кто преодолевает километры».

Не зря пробил выезд!