11 комментариев

Фанат «Зюдтироля» преодолел почти 1 700 км, чтобы попасть на матч любимой команды. Он оказался единственным болельщиком на гостевом секторе
1 марта в рамках 27-го тура Серии В «Беневенто» дома уступил команде с севера Италии – «Зюдтиролю». На гостевом секторе за триумфом любимого клуба наблюдал всего один фанат –Дамиан Грубер.
Мужчине пришлось преодолеть почти 1 700 км, чтобы добраться до Беневенто. В беседе с журналистами он рассказал о своем путешествии:
«Из Больцано я добрался на машине до Бергамо, затем на самолет прилетел в Неаполь, уже там я арендовал машину, и вот я здесь».
Расстояние, действительно, внушительное, оцените.
После матча два игрока «Зюдтироля» подарили свои футболки единственному болельщику команды.
Даже фанаты соперника оценили поступок Дамиана. Они посвятили одинокому болельщику «Зюдтироля» баннер с надписью:
«Уважение тем, кто преодолевает километры».
Не зря пробил выезд!
В этом сезоне вообще команда приятно смотрится, Дмитрий Иванович Хомуха поставил им игру. Жалко, что во втором дивизионе немного идиотская система подсчёта очков, так бы может мы смогли бы и побороться за выход в ФНЛ, чем чёрт не шутит
Единственный минус, что опоздание для поездов 20-30 минут там в порядке вещей. Иногда поезд приходится ждать больше часа.