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Фанат «Зюдтироля» преодолел почти 1 700 км, чтобы попасть на матч любимой команды. Он оказался единственным болельщиком на гостевом секторе

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1 марта в рамках 27-го тура Серии В «Беневенто» дома уступил команде с севера Италии – «Зюдтиролю». На гостевом секторе за триумфом любимого клуба наблюдал всего один фанат –Дамиан Грубер.

Мужчине пришлось преодолеть почти 1 700 км, чтобы добраться до Беневенто. В беседе с журналистами он рассказал о своем путешествии:

«Из Больцано я добрался на машине до Бергамо, затем на самолет прилетел в Неаполь, уже там я арендовал машину, и вот я здесь».

Расстояние, действительно, внушительное, оцените.

После матча два игрока «Зюдтироля» подарили свои футболки единственному болельщику команды.

Даже фанаты соперника оценили поступок Дамиана. Они посвятили одинокому болельщику «Зюдтироля» баннер с надписью:

«Уважение тем, кто преодолевает километры».

Не зря пробил выезд!

11 комментариев

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TowelieRU
Ответ sbvinn
И чего игроки сказали? )
На Сахалине ребята подошли ко мне после игры, пожали руку, сфоткались с баннером, сказали, что красавчик, что прилетел в такую даль. Во Владике просто подошли похлопали после игры.
В этом сезоне вообще команда приятно смотрится, Дмитрий Иванович Хомуха поставил им игру. Жалко, что во втором дивизионе немного идиотская система подсчёта очков, так бы может мы смогли бы и побороться за выход в ФНЛ, чем чёрт не шутит
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sbvinn
Ответ TowelieRU
В прошлом году летал в Южно-Сахалинск и Владивосток на выездные игры ФК Калуга во втором дивизионе. На Сахалине тоже был единственным болельщиков на секторе, во Владивостоке нас было уже двое. Интересные ощущения)
И чего игроки сказали? )
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tverd1
Италия это Вам не из Алапаевска до Сызрани доехать 3 суток на перекладных. Италия это автобаны и линии скоростной железной дороги. Поездом FRECCIAROSSA от Рима до Флоренции 1ч 30м это 250 км. До Венеции 4 ч это еще 250 км с остановками в Болонье и Падуе. От Рима до Неаполя 2ч 30 м обычным поездом. Я за неделю отпуска объезжал треть страны.
Единственный минус, что опоздание для поездов 20-30 минут там в порядке вещей. Иногда поезд приходится ждать больше часа.
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Nerazzurri-88
Для России это ничто)
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Millencolin
всегда умиляют эти истории про "героические" выезда внутри Европы (в данном случае вообще внутри одной страны). ребят, у нас хоккейные двойники на Дальний Восток ежегодно сотни человек пробивают. а на футбол в Самару давно уже как само собой разумеющиеся ездят. чувак молодец, конечно, но в масштабах нашей страны он сделал небольшой такой рывочек в сторону Урала)
+1
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Max Bochkov
Болельщики владивостокского "Луча" в Калининграде на стадионе "Балтика" - вот то, что меня по настоящему поразило. Уважение тем, кто преодолевает десятки тысяч километров.
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Андрей
ну да суперлига же убивает региональный футбол как говорит Чеферин.
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Фан Рубина
Интересно, сколько из Беневенто народу на ответку приедет?
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Evgeny Trifonov
ну вот серьёзно? 1700 это вообще не расстояние . Санкт Петербург-Самара вот 1700 км. Тысячи русских болельщиков преодолевают и большие расстояния.
+6
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+4
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TowelieRU
В прошлом году летал в Южно-Сахалинск и Владивосток на выездные игры ФК Калуга во втором дивизионе. На Сахалине тоже был единственным болельщиков на секторе, во Владивостоке нас было уже двое. Интересные ощущения)
+7
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+7
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krealpmoney
Фанаты Беневенто могли бы в перерыве его на свою трибуну пригласить уж)
+3
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+3
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