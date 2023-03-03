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История любви, по которой можно снимать кино. Дочь председателя правления «Бернли» вышла замуж за простого сотрудника клуба, пару свел отец девушки

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«Бернли» объединяет сердца – такой слоган можно взять на вооружение PR-специалистам «бордовых», ведь их клуб подарил футбольному миру очень красивую историю любви.

Все началось в декабре 2020 года, когда американская инвестиционная компания ALK Capital решила купить футбольную команду из Англии. Глава фирмы, Алан Пейс, стал председателем клуба, вскоре его семья перебралась из Коннектикута в Бернли. Дочь Алана, Эшлин, осталась в США, где получала высшее образование.

В один прекрасный день Эшлин получила от отца сообщение с фотографией юноши по имени Джо – сотрудника «Бернли». Алан написал, что девушке стоит увидеться с парнем и, может, даже сходить с ним на свидание. Позже Эшлин рассказала, что на тот момент она вышла из длительных отношений и в новые вступать не хотела:

«Тогда меня это совершенно не интересовало. Я написала отцу, что благодарна за его сообщение, но мне нужно было время. К тому же папа выбрал такую неудачную фотографию Джо! Когда я увидела его лично, он оказался намного симпатичнее, чем на фото».

На каникулах Эшлин отправилась в Англию, чтобы навестить родителей. Впервые девушка встретила Джо случайно – они столкнулись на стадионе «Бернли».

Первое свидание пары прошло на «Олд Траффорд». Кстати, фамилия Джо – Фергюсон. Такое забавное совпадение.

Между молодыми люди быстро вспыхнули чувства, но каникулы Эшлин закончились, девушке пришлось вернуться в Штаты. Пара поддерживала отношения на расстоянии, их разделял океан.

Когда Эшлин в очередной раз приехала в Англию, ее ждал сюрприз. Джо решил сделать ей предложение. Помолвка состоялась в том месте, где молодые люди впервые встретились, – на стадионе «Бернли».

После помолвки Пейс перебралась в Англию, свадьба прошла в семейном кругу, но на торжество были приглашены сотрудники клуба.

Такому сюжету позавидуют даже сценаристы «Теда Лассо».

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