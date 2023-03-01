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Как же неловко. Случаи, когда футболисты не могут найти эмблему на майке

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Футболисты нередко хотят влюбить в себя болельщиков, поэтому целуют эмблему и всячески уверяют в преданности клубу. Ромелу Лукаку подтвердит, что это распространяя практика.

Однако не всегда футболисты находят эмблему. Традиционно она располагается слева от груди игрока, но последние два сезона производители форм шьют ее по центру – из-за этого появляются неловкие случаи.

Например, Мухаммед Гюмюшкай забил гол в плей-офф Лиги Европы, но не смог быстро найти логотип «Фенербахче» – выглядело точно неловко, поэтому оператор трансляции быстро переключил картинку.

А вот еще более куражный случай: новичок «Сан-Паулу» долго разыскивает эмблему во время фотосессии.

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