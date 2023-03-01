7 комментариев

Австриец почему-то больше провинился по мнению фанатов.

Защитник «Реала» Давид Алаба принял участие в голосовании The Best на правах капитана сборной Австрии. Алаба поставил на первое место Месси, на второе – партнера по «Реалу» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

После этого Алаба подвергся критике в соцсетях. Под его последним постом в инстаграме оставили более 25 тысяч комментариев, среди которых были записи с хештегом #alabaout, а также оскорбления, в том числе расистские, например, эмодзи обезьяны.

Реакция фанатов Мадрида шокирует, все может закончиться уходом австрийца из клуба. Тем более удивительна эта ситуация, если вспомнить слова ныне главной звезды «Реала» Винисиуса, датируемые 2017 годом.

«Криштиану Роналду или Лео Месси?» - такой вопрос тогда журналист задал ему в интервью. Многообещающий юноша, не задумываясь, сказал, кого он считает лучшим в мире: «Месси, Месси».

Будущий лидер «Реала» в том же интервью осыпал похвалами Неймара, Месси и «Барселону», а через год прибыл в Мадрид.