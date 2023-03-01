Гаспачо
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Алабу уничтожают болельщики «Реала» за голос в пользу Месси, но когда-то и Винисиус признавался в любви к Лео и «Барсе»😱😱😱

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Австриец почему-то больше провинился по мнению фанатов.

Защитник «Реала» Давид Алаба принял участие в голосовании The Best на правах капитана сборной Австрии. Алаба поставил на первое место Месси, на второе – партнера по «Реалу» Карима Бензема, на третье – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

После этого Алаба подвергся критике в соцсетях. Под его последним постом в инстаграме оставили более 25 тысяч комментариев, среди которых были записи с хештегом #alabaout, а также оскорбления, в том числе расистские, например, эмодзи обезьяны.

Реакция фанатов Мадрида шокирует, все может закончиться уходом австрийца из клуба. Тем более удивительна эта ситуация, если вспомнить слова ныне главной звезды «Реала» Винисиуса, датируемые 2017 годом.

«Криштиану Роналду или Лео Месси?» - такой вопрос тогда журналист задал ему в интервью. Многообещающий юноша, не задумываясь, сказал, кого он считает лучшим в мире: «Месси, Месси».

Будущий лидер «Реала» в том же интервью осыпал похвалами Неймара, Месси и «Барселону», а через год прибыл в Мадрид.

7 комментариев

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Ramin Mamedov
самое смешное, что по сути Реал бойкотровал ФИФА из-за того, что принижают достижения Реала, при этом сам игрок Реала голосует за Месси)
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chouchou
Ответ Wild91688
Слышь чайник,если бы Бускетс и Альба поставил бы Бензема на первое место,знаешь что было-бы,точно такая же реакция и иы в первую очередь прибежал бы со словами предатели,барсуки некогда не голосовали за игроков Реала,Алпба тот ещё черт,его должны выкинуть из клуба за предательство
ради справедливости Бускетс проголосовал за Бензема, правда поставил его на 3 место
+1
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+1
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Raul14
Да ладно, пацаны! Вы что? Алаба скорее всего знал что все куплено шейхами для мисси, и решил что бесполезно голосовать за Бензина. Не стоит его судить.))
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Wild91688
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Фаны Реала в очередной раз подтвердили какие они неадекваты.Алаба респект за честность.
Слышь чайник,если бы Бускетс и Альба поставил бы Бензема на первое место,знаешь что было-бы,точно такая же реакция и иы в первую очередь прибежал бы со словами предатели,барсуки некогда не голосовали за игроков Реала,Алпба тот ещё черт,его должны выкинуть из клуба за предательство
0
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-4
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Терминатор///Айлбибекович
Фаны Реала в очередной раз подтвердили какие они неадекваты.Алаба респект за честность.
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+14
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Ариф Мейланов
Сами гонят на бывших сокомандников Месси за то, что те за лионеля голосуют по старой памяти, а тут алаба должен делать тоже самое с Каримом. И ладно бы разница между Месси и Бензема была бы в пару голосов, но там же огромный отрыв
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+9
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Rafa Mekhraliev
«Уничтожают» за честность.
+16
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+14
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