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«Ты живешь мечтой многих людей и понимаешь эту ответственность». Отец Дэна Берна написал трогательное письмо сыну

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Он давний болельщик «Ньюкасла».

«Дорогой Дэн.

Когда я шел с тобой по Wembley Way (дорога, ведущая к стадиону «Уэмбли») семилетним ребенком на моих плечах на полуфинал 2000 года с «Челси», разве кто-то мог предсказать, что в следующий раз, когда «Ньюкасл» доберется до этой стадии, то я буду на трибунах наблюдать за своим сыном, играющим в этой великолепной форме с черно-белыми полосками?

Этот клуб должен был быть только для тебя.

В конце концов, вы с Джеком, твоим братом, когда-то выбирали из шляпы команды, на матчи которых вы отправитесь вдвоем с абонементом на восточную трибуну. Дерби Тайн-Уир (матч между «Сандерлендом» и «Ньюкаслом»), матчи лучших команд и ночи Лиги чемпионов − все это вы видели при сэре Бобби Робсоне.

Что касается твоего собственного футбольного пути, то сначала был «Блит Таун» − я до сих пор озадачен, что ты решил тогда стать вратарем, − а затем «Блайт Спартанс». Сперва левый защитник − полагаю, что ты прошел полный круг! − после центральный защитник. Ты выигрывал все, в чем участвовал.

Два года в Newcastle Centre of Excellence совпали с тем, что ты начал быстро расти. Тебе пришлось изо всех сил пытаться приспособиться к меняющемуся телу. То письмо, которое ты написал в 14 лет в канун Рождества, было мучительно (подростком Берн перелазил через забор, зацепился кольцом за штырь и ампутировал себе палец).

Ты толкал тележки в супермаркете «Асда», играл за «Дарлингтон», а потом тебе позвонили из «Эвертона» и «Фулхэма». Перед медобследованием я сказал тебе «выглядеть соответствующе». Оглядываясь назад, возможно надеть тогда костюм было не лучшей идеей, так как тебе пришлось раздеваться раз пятнадцать. Потом был «Йовил Таун» − помни, сынок, что ты уже выигрывал и забивал на «Уэмбли», − а потом «Бирмингем» и «Уиган».

Ты женился на своей любви детства Роз, создал прекрасную семью, а затем перебрался так далеко − Брайтон.

Когда тебя отправили в аренду, ты сказал мне: «Все, папа. Они никогда не подпишут контракт с Дэном Берном из «Брайтона». Затем были всякие домыслы, и это было невыносимо, потому что я так хотел, чтобы все было правдой.

В ту ночь, когда ты вернулся, я стоял рядом с тобой в кабинете, это растрогало меня до слез. Твой дебют против «Астон Виллы» перекрыл все. Другой уровень − капитанство, хоть и на короткое время, против «Брентфорда». Это было до того, как мы подумали о четвертьфинале... Я был так горд, что едва могу выразить это словами.

Я до сих пор не могу поверить, что меня там не было. Вместо этого я смотрел матч из бара в Испании, но это ничуть не умаляет всего. Я видел, как ты бежишь слева и ласкаешь мяч правой ногой на «Сент-Джеймс Парк», с финишем, которым мог бы гордиться Алан Ширер, − я смотрел повтор сотни раз и до сих пор не могу в это поверить. Это было так особенно.

С тех пор ловлю себя на мысли, что езжу по разным местам, и внезапно на моем лице появляется улыбка, потому что я помню тот гол.

«Ньюкасл» привез тебя домой, и ты чертовски заслужил этот шанс. Ты все тот же парень, лучший отец, муж, брат и сын, которого мы могли пожелать. Ничто не изменило тебя. Ты все тот же Дэн из Блита, с теми же приятелями, которые следуют за тобой весь этот путь, и все это видят.

Твоя стойкость, настойчивость, должны вдохновлять каждого ребенка на северо-востоке. Ты не Питер Бирдсли, но ты доказал, что целеустремленность и упорный труд могут завести далеко. Как поют наши друзья-фанаты: «Тебе никогда не победить Дэна Берна».

Ты живешь мечтой многих людей и понимаешь эту ответственность.

Когда 23 года назад ты сидел у меня на плечах, то был взволновал и у тебя была эйфория. На этот раз моя очередь. Буду на трибунах в твоей поношенной футболке с того четвертьфинала, которую ты приберег специально для меня. Я просыпаюсь и просто думаю о том моменте, когда ты бежишь...

Это мой парень, мой Дэн, на мировом стадионе, показывающий, кто он есть: отличный футболист и еще лучший мужчина.

Хотел бы я сдержать то чувство, которое у меня есть, потому что если бы я его продал, то оно принесло бы миллионы. Я так безмерно горжусь тобой, сын.

Твой любящий отец.

Боже мой. Сижу на берегу Темзы и рыдаю в свой завтрак.

Дэвид Берн, отец Дэна Берна».

1 комментарий

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Ингус Ветрастов
Кайф, это мечта любого отца!
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