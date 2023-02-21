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Осимхен - лучший нападающий Европы прямо сейчас и кумир Неаполя: болельщики «Наполи» даже наряжают в него детей, используя фирменную маску👺

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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Сегодня вечером попробует забить «Айнтрахту».

Пару дней назад Осимхен забил 100-й гол в карьере. 24-летний форвард «Наполи» достиг этой отметки благодаря голу в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:0).

Чтобы забить 100 мячей, Осимхен понадобилось 197 матчей. Стоит отметить, что Лионель Месси забил 100 голов за первые 210 матчей, а Криштиану Роналду – за 301.

Отличительная черта нигерийца – характерная маска на лице.  Маска - это последствия травмы, которую он получил в ноябре 2022 года в матче с «Интером», столкнувшись с защитником «нерадзурри» Миланом Шкриньяром.

Виктор перенес сложную операцию на скуле и глазнице - теперь в его челюсти 18 винтов.

Нападающего настолько обожают в Неаполе, что наряжают в его образ детишек – про маску тоже не забывают.

2 комментария

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genowayy
Травма, конечно жутко неприятная
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Trey4rch
Ну сравнения конечно неуместны, но то что пашет и приносит результат это он красавчик конечно, Наполи прям расцвёл, наконец-то возьмут скудетто
+1
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+1
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