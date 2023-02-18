Осимхен забил сотый гол в своей карьере. По скорости он обошел Месси и Роналду ⚡️

Только два игрока справились быстрее.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал третьим по скорости игроком, забившим 100 голов за карьеру. Он обошел Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.

В пятницу вечером нигерийский игрок форвард забил в матче против «Сассуоло», и этот гол стал знаменательным для игрока ― он стал сотым с его карьере. Чтобы достичь этой отметки, Осимхену потребовалось всего 197 игр.

Стоит сравнить этот результат с другими топовыми футболистами.

Криштиану Роналду забил свой 100-й гол за 301 матч, Златан Ибрагимович ― за 245, а Лионель Месси ― за 210.

Так кто же эти два игрока, которые забили 100 голов быстрее, чем Осимхен?

Килиан Мбаппе забил 100 голов за 180 матчей, а неудержимому Эрлингу Холанду потребовалось всего 142 игры.