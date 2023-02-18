Гаспачо
Блог

Осимхен забил сотый гол в своей карьере. По скорости он обошел Месси и Роналду ⚡️

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Наполи Наполи
Клубы Клубы
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Только два игрока справились быстрее.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал третьим по скорости игроком, забившим 100 голов за карьеру. Он обошел Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича.

В пятницу вечером нигерийский игрок форвард забил в матче против «Сассуоло», и этот гол стал знаменательным для игрока ― он стал сотым с его карьере. Чтобы достичь этой отметки, Осимхену потребовалось всего 197 игр.

Стоит сравнить этот результат с другими топовыми футболистами.

Криштиану Роналду забил свой 100-й гол за 301 матч, Златан Ибрагимович ― за 245, а Лионель Месси ― за 210.

 

Так кто же эти два игрока, которые забили 100 голов быстрее, чем Осимхен?

Килиан Мбаппе забил 100 голов за 180 матчей, а неудержимому Эрлингу Холанду потребовалось всего 142 игры.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shahrux T
Какие же все таки монстры Мбаппе и Холланд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий