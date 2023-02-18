Соперник отказался жать руку улыбающемуся Роналду – Криштиану догнал и шлепнул

В пятницу Криштиану Роналду отдал первую голевую передачу за «Аль-Наср», а затем и вторую – его ассистентский дубль помог команде победить «Аль-Таавун» (2:1). У португальца проходили финты, были яркие моменты – в общем, в этот вечер Криштиану светился от счастья.

Однако хорошее настроение Роналду подпортил защитник соперника: после матча Криш подошел к оппоненту, чтобы поблагодарить за игру и пожать руку – но неожиданно получил отказ. Португалец пару секунд неловко простоял с вытянутой рукой, а затем улыбнулся – соперник ушел, но Криштиану догнал его и шлепнул по мягкому месту.

А что бы сделали вы?