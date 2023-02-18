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Соперник отказался жать руку улыбающемуся Роналду – Криштиану догнал и шлепнул

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Футбол Футбол

В пятницу Криштиану Роналду отдал первую голевую передачу за «Аль-Наср», а затем и вторую – его ассистентский дубль помог команде победить «Аль-Таавун» (2:1). У португальца проходили финты, были яркие моменты – в общем, в этот вечер Криштиану светился от счастья.

Однако хорошее настроение Роналду подпортил защитник соперника: после матча Криш подошел к оппоненту, чтобы поблагодарить за игру и пожать руку – но неожиданно получил отказ. Португалец пару секунд неловко простоял с вытянутой рукой, а затем улыбнулся – соперник ушел, но Криштиану догнал его и шлепнул по мягкому месту.

А что бы сделали вы?

4 комментария

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Garrincha_the best
Красаучег! (не Роналду)
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Заяцволк
Ответ fellx
Во первых, не по попе, во вторых даже не попал, в третьих и что?))
Пожал руку пустоте, и шлёпнул тоже по воздуху, прям будущий президент США )
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fellx
Во первых, не по попе, во вторых даже не попал, в третьих и что?))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
на войне как на войне
Автор, а где ты там попу увидел? Лично я вижу по пояснице.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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