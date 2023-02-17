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🎥 Юный тиктокер чеканил мяч на улице, когда мимо него прошли игроки «Арсенала». Мальчик смог удивить Зинченко

Александр Зинченко Александр Зинченко
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
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Если вы не знаете, что такое везение, спросите об этом у юного тиктокера под ником @pirlo_2.0. Этому парню есть, что вам рассказать!

Мальчик развлекает подписчиков своими финтами и чеканкой. В один из дней парень решил в очередной раз снять свою тренировку. Он и представить не мог, что именно в этот момент мимо него пройдут игроки «Арсенала»! Мартин Эдегор впечатлился талантом парня и крикнул: «Подпишите его!»

Зинченко предложил юному футболисту сыграть в панну. Мальчик прокинул мяч Александру между ног, чем удивил и полузащитника, и остальную команду. Украинец не сразу понял, что все происходящее записывала камера смартфона.

Парень незамедлительно поделился роликом в соцсетях, оставив такой комментарий:

«Этот момент останется глубоко в моем сердце. Это один из лучших моментов в моей жизни!»

Интересно, где мальчик прячет кроличью лапку?

4 комментария

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Partizanski
Чеканят монеты, а мяч набивают
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Виьалий
Все, за арсов с детства!
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Тюменский медвежонок
печаль в том что ключевой момент камера то и не засняла как он обыграл Зину)
+7
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+7
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Александр Бородин
Клева! Повезло пацану, память на всю жизнь!)
+5
0
+5
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