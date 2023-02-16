16 доказательств того, что обвинения в коррупции в адрес «Барселоны» - полная ерунда и провокация со стороны поклонников «Реала»

Фото доказательств прилагаются

После информации о возможных взятках вице-президенту испанского судейского комитета, многие сразу же вспомнили матч из 2017 года (как раз период тех самых выплат), когда арбитр Эрнандес Эрнандес не засчитал чистый гол в ворота «Бетиса», который в итоге стоит «Барсе» титула.

В сезоне 2016/17 «Реал» забил 15 мячей, которые не должны были быть засчитаны из-за офсайда. В том сезоне они выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов, но без этих голов они, возможно, не выиграли бы эти соревнования.

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Если «Барса» тогда уже платила судьям, то как такое возможно было?