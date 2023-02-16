Гаспачо
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16 доказательств того, что обвинения в коррупции в адрес «Барселоны» - полная ерунда и провокация со стороны поклонников «Реала»

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Фото доказательств прилагаются

После информации о возможных взятках вице-президенту испанского судейского комитета, многие сразу же вспомнили матч из 2017 года (как раз период тех самых выплат), когда арбитр Эрнандес Эрнандес не засчитал чистый гол в ворота «Бетиса», который в итоге стоит «Барсе» титула.

В сезоне 2016/17 «Реал» забил 15 мячей, которые не должны были быть засчитаны из-за офсайда. В том сезоне они выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов, но без этих голов они, возможно, не выиграли бы эти соревнования.

судь

Если «Барса» тогда уже платила судьям, то как такое возможно было?

19 комментариев

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Barca
Ответ mutnyy
Очень рад, как же они минусуют🤦🏻‍♂️
Есть такое.
Но мне всё равно на чужое мнение.
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mutnyy
Ответ Barca
Marca уже сообщила, что RFEF не будет судиться, так как доказательств против Барсы нет Так что живём
Очень рад, как же они минусуют🤦🏻‍♂️
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jvs5t7gcrf
Браво, гениальное расследование Шерлок, вещественные доказательства просто топ, автор гений
0
0
0
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Barca
Ответ mutnyy
На зло Мадридистам и хейтерам, Барселона выберется из этой ситуации)
Marca уже сообщила, что RFEF не будет судиться, так как доказательств против Барсы нет
Так что живём
+1
-2
-1
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Betonomeshalka
Вам не стыдно такой контент делать? При чём тут Мадрид? Когда Мадрид поймают за руку, тогда пишите про Мадрид.

Это комплексы
+2
0
+2
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mutnyy
На зло Мадридистам и хейтерам, Барселона выберется из этой ситуации)
+1
-3
-2
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Karpikoff
Ответ Real_v_dushe
Барселона подкупила действующего на тот момент чиновника судейского комитета в Испании. Все доказательства этому есть, дело ведёт прокуратура Каталонии. Где в "16 доказательствах" есть хотя бы 1 чек такой выплаты вообще любым другим испанским клубом?
А Реал такой выйдет и гордо скажет, мы башляли похлеще Барсы да? Что ты мелешь?
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-1
-1
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janitor
Жалкие потуги по оправдаю каталонских жуликов. барсу в пердив! Блог гаспачо закрыть!
+3
-3
0
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Real_v_dushe
Ответ Илья Земляницин
Значит Реал платил больше!😅💪
Барселона подкупила действующего на тот момент чиновника судейского комитета в Испании. Все доказательства этому есть, дело ведёт прокуратура Каталонии. Где в "16 доказательствах" есть хотя бы 1 чек такой выплаты вообще любым другим испанским клубом?
+4
0
+4
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Barca
Это другое!!!
Как вы это не понимаете!?
:)
0
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-4
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Real_v_dushe
Какое отношение Лига чемпионов имеет к Ла Лиге? Причём здесь Реал Мадрид? Если Вы ищете "доказательства", то приводите весь перечень решений по 2 сезонам в ЛА ЛИГЕ (2016/2017, 2017/2018), которые касаются судейства в отношении исключительно БАРСЕЛОНЫ:

1) сколько раз удаляли игроков Барселоны, а сколько игроков её соперников;
2) сколько чистых голов не засчитали или левых голов засчитали Барселоне, а сколько её соперникам;
3) сколько пенальти поставили в ворота Барселоны, а сколько пенальти в ворота её соперников.

За эти 3 пункта давала Барселона взятку судейскому комитету, а не за что-то другое.
+2
-1
+1
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Barca
Ответ Barca
Опа, а что с лицом? А я говорил про Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэра, Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса? Говорил или не говорил? Говорил! За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола P.S. тут должен быть ещё момент, когда судья отменил чистый гол в ворота Бетиса и чемпионская гонка была проиграна
Ааа, оказывается есть момент с тем самым голом в ворота Бетиса
+1
-2
-1
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Barca
Ответ leo👽
Да, именно эти судьи, прекрасно помню эпизоды с неправильно забитых голов!
А если мы начнём разбирать каждого судью, то это будет не комментарий, а роман по типу Льва Толстого "Война и Мир" на несколько томов
0
-1
-1
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Grand Admiral
Хоть убей, но я не вижу офсайда на второй фотографии. И считать офсайд в пол-плеча в эпоху до ВАР судейскими кознями — это несерьёзно
+7
0
+7
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Barca
Ответ leo👽
Да, именно эти судьи, прекрасно помню эпизоды с неправильно забитых голов!
Помню километровые оффсайды Роналду в матче с Баварией и удаление Видаля за чистую игру в мяч (Виктор Кашшаи).
Помню гол с оффсайда Рамоса в ЛЧ в ворота Атлетико (Марк Клаттенбург)
+2
-5
-3
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leo👽
Ответ Barca
Опа, а что с лицом? А я говорил про Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэра, Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса? Говорил или не говорил? Говорил! За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола P.S. тут должен быть ещё момент, когда судья отменил чистый гол в ворота Бетиса и чемпионская гонка была проиграна
Да, именно эти судьи, прекрасно помню эпизоды с неправильно забитых голов!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca
А где наши любимые хейтеры?)
Вот вам доказательства того, что судья благосклонен к Реалу
+4
-8
-4
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Barca
Опа, а что с лицом?
А я говорил про Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэра, Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса?
Говорил или не говорил?
Говорил!
За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола

P.S. тут должен быть ещё момент, когда судья отменил чистый гол в ворота Бетиса и чемпионская гонка была проиграна
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Земляницин
Значит Реал платил больше!😅💪
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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