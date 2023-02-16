16 доказательств того, что обвинения в коррупции в адрес «Барселоны» - полная ерунда и провокация со стороны поклонников «Реала»
Фото доказательств прилагаются
После информации о возможных взятках вице-президенту испанского судейского комитета, многие сразу же вспомнили матч из 2017 года (как раз период тех самых выплат), когда арбитр Эрнандес Эрнандес не засчитал чистый гол в ворота «Бетиса», который в итоге стоит «Барсе» титула.
В сезоне 2016/17 «Реал» забил 15 мячей, которые не должны были быть засчитаны из-за офсайда. В том сезоне они выиграли Ла Лигу и Лигу чемпионов, но без этих голов они, возможно, не выиграли бы эти соревнования.
судь
Если «Барса» тогда уже платила судьям, то как такое возможно было?
Но мне всё равно на чужое мнение.
Так что живём
Это комплексы
Как вы это не понимаете!?
:)
1) сколько раз удаляли игроков Барселоны, а сколько игроков её соперников;
2) сколько чистых голов не засчитали или левых голов засчитали Барселоне, а сколько её соперникам;
3) сколько пенальти поставили в ворота Барселоны, а сколько пенальти в ворота её соперников.
За эти 3 пункта давала Барселона взятку судейскому комитету, а не за что-то другое.
Помню гол с оффсайда Рамоса в ЛЧ в ворота Атлетико (Марк Клаттенбург)
Вот вам доказательства того, что судья благосклонен к Реалу
А я говорил про Матео Лаоса, Гонсалеса Гонсалеса, Эстрада Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Мартинесе Мануэра, Виктора Кашшаи, Марка Клаттенбурга, Чакыра, Дани Маккели, Майкла Оливера, Бьорна Кьёмперса?
Говорил или не говорил?
Говорил!
За счёт них Реал выиграл кучу трофеев, и если фанаты Реала хотят у нас отнять трофеи за то, что ещё не доказали, то за такое, впринцепи, надо отстранять от футбола
P.S. тут должен быть ещё момент, когда судья отменил чистый гол в ворота Бетиса и чемпионская гонка была проиграна