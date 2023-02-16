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«Наш путь будет длиться вечно!» «Дортмунд» отличился очередным шикарным перфомансом, его заценил даже владелец «Челси» Боули

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Знаменитая «Желтая стена» на «Сигнал Идуна Парк».

В эти минуты на домашней арене «Сигнал Идуна Парк», которая во время Лиги чемпионов называется «BVB-Stadion» фанаты «Дортмунда» растянули шикарный баннер на всю трибуну.

«И каждый раз надо было стоять рядом с тобой. Наш путь будет длиться вечно!» − гласит надпись. На спине фаната написано «Южная трибуна» − это знаменитая «Желтая стена», на которой растянут баннер.

Фанаты немецкого клуба разместили на большом баннере абстрактного болельщика, который, по их мнению, всегда должен следовать за любимым клубом. Получилось как всегда шикарно!

Владелец «Челси» Тодд Боули увидел перфоманс хозяев, достал телефон и стал снимать на видео. Что это, если не признание?

3 комментария

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Alex Zet
Есть только два ТОП первенства, Испания и Германия.

Не лгушачья лига где один пысыжы стоит как 3/4 лягушатника вместе взятые,
не макаронники погрязшие в аферах
не лгбтэшная апл, скупающая всех подряд на миллиарды и миллиарды, а купленная с потрохами уефа вообще никак на это не реагирует.
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Alex Zet
Впечатляет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Собака-буддист
Это шикарно
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