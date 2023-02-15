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Уже завтра «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в плей-офф Лиги Европы. Агуэро сделал свой прогноз на этот матч

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Кун сказал свое слово.

Серхио Агуэро поделился своим прогнозом на первый матч плей-офф Лиги Европы, который состоится 16 февраля, между его бывшим клубом «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Агуэро провел всего пять матчей за «сине-гранатовых», прежде чем был вынужден уйти в отставку из-за проблем с сердцем. При этом аргентинцу не раз приходилось играть против «Юнайтед» во время своего пребывания в «Манчестер Сити». Он 16 раз участвовал в манчестерском дерби и забил там 9 голов.

В недавней беседе со Stake.com Серхио вынес свой вердикт на грядущий матч:

«Судя по тому, что они показывают в Ла Лиге, «Барселона» сумела зарекомендовать себя как команда, она показывает очень стабильную игру. Они закрыли свои ворота, очень мало пропускают».

О «красных дьяволах» он сказал:

«Юнайтед» удалось вернуться в игру и, кажется, оставить позади нестабильность недавнего прошлого. Эту встречу стоит посмотреть, но я думаю, что выиграет «Барса», и я надеюсь, что так оно и будет, и они станут победителями».

 

7 комментариев

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Feniks91
МЮ хорош,надеюсь на победу Барсы
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Real_v_dushe
Вице‑президент технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от «Барселоны» €1,4 млн с 2016 по 2018 год за консультационные услуги. Клубу может грозить исключение из Примеры

Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/63ed1a5d9a7947a1f818b3fe?from=newsfeed
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Karpikoff
Ответ Vezdexodof
Думаю МЮ пройдёт Барселону...
Думаю Барселона пройдет МЮ
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Alexlagodny
Серёга правильно думает 👍🏻
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Vlad Zhadejko
Удачи Барселоне, надеюсь, получится огненный матч!
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Леонид Ботвинник
Я бы долго смеялся, если бы агуэро предрёк бы победу МЮ. Голубой навсегда голубой )))
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Vezdexodof
Думаю МЮ пройдёт Барселону...
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