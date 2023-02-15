Уже завтра «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в плей-офф Лиги Европы. Агуэро сделал свой прогноз на этот матч

Кун сказал свое слово.

Серхио Агуэро поделился своим прогнозом на первый матч плей-офф Лиги Европы, который состоится 16 февраля, между его бывшим клубом «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Агуэро провел всего пять матчей за «сине-гранатовых», прежде чем был вынужден уйти в отставку из-за проблем с сердцем. При этом аргентинцу не раз приходилось играть против «Юнайтед» во время своего пребывания в «Манчестер Сити». Он 16 раз участвовал в манчестерском дерби и забил там 9 голов.

В недавней беседе со Stake.com Серхио вынес свой вердикт на грядущий матч:

«Судя по тому, что они показывают в Ла Лиге, «Барселона» сумела зарекомендовать себя как команда, она показывает очень стабильную игру. Они закрыли свои ворота, очень мало пропускают».

О «красных дьяволах» он сказал:

«Юнайтед» удалось вернуться в игру и, кажется, оставить позади нестабильность недавнего прошлого. Эту встречу стоит посмотреть, но я думаю, что выиграет «Барса», и я надеюсь, что так оно и будет, и они станут победителями».