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«Их не интересует, как я играю в футбол!» Швейцарская футболистка обогнала по подписчикам Роджера Федерера, но жутко этим недовольна

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Подписчики приходят к ней на страничку не из-за футбола.

Алиша Леманн, нападающая «Астон Виллы» стала самой популярной представительницей Швейцарии в социальных сетях. Накануне она превзошла ​​легенду тенниса Роджера Федерер по количеству подписчиков: 11,7 млн против 11,2.

После аренды в «Эвертон» Леманн летом 2021 года перешла в «Виллу», где за сезон успела начать встречаться с игроком мужской команды, провела 12 матчей в чемпионате, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Но, несмотря на огромное количество подписчиков, Алиша таким наплывом фанатов не очень довольна.

«Разочарована, потому что мои болельщики не смотрят, как я играю в футбол. Многие просто следят за моей жизнью в соцсетях, но не смотрят, как я играю в футбол. Меня это разочаровывает, потому что я каждый день усердно работаю, чтобы всегда совершенствоваться».

Леманн можно понять, но и болельщиков тоже – пока нефутбольные успехи швейцарки явно превосходят результаты на футбольном поле.

Но Алиша не сдается – последний пост у нее на страничке – это как раз видео ее гола.

13 комментариев

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Dmind
как человек, который смотрит женский английский чемпионат (не спрашивайте зачем), могу сказать что как футболистка она полное бревно, даже тупым бегунком ее не назвать. За сборную не играет уже почти год. Не было бы задницы размером в три арбуза, никто бы ее не замечал вообще
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ender
>>жутко этим недовольна
Я бы не стал этому верить:) думаю она всем довольна.
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obid
Она явно всем довольна и продолжит выкладывать свою пятую точку, как свое основное достояние. Она прекрасно понимает за каким контентом посещают ее страничку. А все эти слова, это просто повод напомнить о себе
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mj23.net
Ответ Чёрный тюльпан
Кому её футбольные навыки сдались, когда она вместо клипов со своими ключевыми моментами в матчах выкладывает себя любимую? Да и на что там английскому болельщику смотреть в плане игровых умений? У них в каждом спальнике детвора в коробке в футбол сильнее играет, чем эта дамочка, её партнёры и соперники. У меня в микрорайоне на школьном поле летом строители из Средней Азии приходят после работы мяч погонять босыми, так там любой выйдет против профессиональной женской команды и банально на скорости от своих ворот до чужих навозит этих неуклюжих клуш, а мужики с пивным мамоном просто не дадут пройти себя в обороне.
Мне кажется выкладывать клипы со своими моментами полный зашквар)
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ribikorto
Ответ Чёрный тюльпан
Кому её футбольные навыки сдались, когда она вместо клипов со своими ключевыми моментами в матчах выкладывает себя любимую? Да и на что там английскому болельщику смотреть в плане игровых умений? У них в каждом спальнике детвора в коробке в футбол сильнее играет, чем эта дамочка, её партнёры и соперники. У меня в микрорайоне на школьном поле летом строители из Средней Азии приходят после работы мяч погонять босыми, так там любой выйдет против профессиональной женской команды и банально на скорости от своих ворот до чужих навозит этих неуклюжих клуш, а мужики с пивным мамоном просто не дадут пройти себя в обороне.
Теннисист-ноунейм с фьючерсов обыграет Швентек. Легендарный рекорд Исинбаевой, не побитый до сих пор, ниже норматива МС у мужчин. Щербакова выиграла ЧМ, упав с единственной попытки прыжка ультра-си, а Семененко там же занял 8 место, в одной только произвольной исполнив 4 штуки. Женский футбол мало кому интересен не потому что женщины хуже играют, они во всех видах спорта намного слабее мужчин. А потому что сам вид не особо зрелищный и часто смотрится как весьма нелепая пародия на мужской футбол. Примерно так же нелепо как мужская художественная гимнастика. Да, попытки женщин приравнять мужской и женский футбол смотрятся самонадеянно и не очень умно, но это не повод оскорблять и называть их "неуклюжими клушами".
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MyCA
Губы накачала, голую опу выложила, и почему не ценят как спортсменку?
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kVazy
а зачем она красится и выкладывает полуголые фоты, ну ладно даже ок, полуголые фоты - допустим человек сам любуется своим телом и успехами в физ. развитии. Но вот реально зачем она накладывает макияж - чтобы мужикам понравиться что ли? или родилась такой *ля?
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Чёрный тюльпан
Кому её футбольные навыки сдались, когда она вместо клипов со своими ключевыми моментами в матчах выкладывает себя любимую? Да и на что там английскому болельщику смотреть в плане игровых умений? У них в каждом спальнике детвора в коробке в футбол сильнее играет, чем эта дамочка, её партнёры и соперники. У меня в микрорайоне на школьном поле летом строители из Средней Азии приходят после работы мяч погонять босыми, так там любой выйдет против профессиональной женской команды и банально на скорости от своих ворот до чужих навозит этих неуклюжих клуш, а мужики с пивным мамоном просто не дадут пройти себя в обороне.
+1
-1
0
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Schiaff1no
Так может шорты пошире, мейк-апа поменьше, фото в купальнике убрать...
Будто девушки на условного Криштиано только из-за футбольных навыков подписываются
+8
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Morning Again
Она сама сексуализирует свой образ, и именно это привлекает многих ее фолловеров, поэтому нечему удивляться.
+1
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+1
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Адилет Асанкожоев
Ответ dangora
То есть сначала она выкладывает голую попу в инстаграмм, а потом удивляется, что ее не за футбол любят?
С языка сняли прям
+5
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+5
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dangora
То есть сначала она выкладывает голую попу в инстаграмм, а потом удивляется, что ее не за футбол любят?
+37
-2
+35
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DynamoUfa
кому нужен футбол с такой попкой
+14
-1
+13
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