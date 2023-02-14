«Их не интересует, как я играю в футбол!» Швейцарская футболистка обогнала по подписчикам Роджера Федерера, но жутко этим недовольна

Подписчики приходят к ней на страничку не из-за футбола.

Алиша Леманн, нападающая «Астон Виллы» стала самой популярной представительницей Швейцарии в социальных сетях. Накануне она превзошла ​​легенду тенниса Роджера Федерер по количеству подписчиков: 11,7 млн против 11,2.

После аренды в «Эвертон» Леманн летом 2021 года перешла в «Виллу», где за сезон успела начать встречаться с игроком мужской команды, провела 12 матчей в чемпионате, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Но, несмотря на огромное количество подписчиков, Алиша таким наплывом фанатов не очень довольна.

«Разочарована, потому что мои болельщики не смотрят, как я играю в футбол. Многие просто следят за моей жизнью в соцсетях, но не смотрят, как я играю в футбол. Меня это разочаровывает, потому что я каждый день усердно работаю, чтобы всегда совершенствоваться».

Леманн можно понять, но и болельщиков тоже – пока нефутбольные успехи швейцарки явно превосходят результаты на футбольном поле.

Но Алиша не сдается – последний пост у нее на страничке – это как раз видео ее гола.