😫 «Не бросай кушать фрукты. Я - папа Кун Агуэро». Друг Месси продолжает сходить с ума в соцсетях. Серхио начал отвечать на критику - черта пройдена 🤪

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Серхио Агуэро вновь поглощает внимание любителей футбола в соцсетях.

Один из фанатов написал аргентинцу:

«Куни, ты говоришь о футболе, но когда я увидел, как ты играешь, ты был катастрофой. Когда ты вышел, то даже не трогал мяч, а сегодня говоришь так, будто ты играл, словно Марадона. Ты хотел пойти в «Олл Бойз», но даже они тебя не пустили».

Сложно понять весь контекст, но возможно речь идет о поведении Агуэро во время церемонии вручения золотых медалей ЧМ, либо его последних высказываний в адрес Ибрагимовича.

Агуэро не стал молчать и ответил обидчику:

«Хе-хе. Ты феномен. Я не знаю, выгнали ли тебя из дома или у тебя был плохой день, но не бросай кушать фрукты. Я - папа Кун Агуэро».

Вам не кажется, что Агуэро пора прекращать эти перепалки в соцсетях?