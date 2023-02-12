😫 «Не бросай кушать фрукты. Я - папа Кун Агуэро». Друг Месси продолжает сходить с ума в соцсетях. Серхио начал отвечать на критику - черта пройдена 🤪
Остановите эту медиа-машину!
Серхио Агуэро вновь поглощает внимание любителей футбола в соцсетях.
Один из фанатов написал аргентинцу:
«Куни, ты говоришь о футболе, но когда я увидел, как ты играешь, ты был катастрофой. Когда ты вышел, то даже не трогал мяч, а сегодня говоришь так, будто ты играл, словно Марадона. Ты хотел пойти в «Олл Бойз», но даже они тебя не пустили».
Сложно понять весь контекст, но возможно речь идет о поведении Агуэро во время церемонии вручения золотых медалей ЧМ, либо его последних высказываний в адрес Ибрагимовича.
Агуэро не стал молчать и ответил обидчику:
«Хе-хе. Ты феномен. Я не знаю, выгнали ли тебя из дома или у тебя был плохой день, но не бросай кушать фрукты. Я - папа Кун Агуэро».
Вам не кажется, что Агуэро пора прекращать эти перепалки в соцсетях?
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