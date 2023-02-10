💥 Араухо vs Милитао. Специалисты по футбольному анализу сравнили показатели ведущих защитников Ла Лиги. Результат неожиданный 😲
Почти в одну калитку.
Одна из ведущих компаний в области передовых данных и футбольного анализа сделала интересное сравнение.
StatsBomb сопоставили статистические данные защитников «Барселоны» Рональда Араухо и «Реала» Эдера Милитао, использовав показатели с начала сезона 2021/2022.
Как вы видите, уругваец почти по всем показателям выглядит сильнее бразильца. Милитао преуспевает лишь в PAdj Clearences (Вынос мяча с поправкой на владение), а также Ball Recoveries (Возврат мяча).
Все остальные показатели говорят о превосходстве игрока «Барселоны».
А кто вам больше нравится, если закрыть глаза на статистику?
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