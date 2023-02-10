Гаспачо
Блог

💥 Араухо vs Милитао. Специалисты по футбольному анализу сравнили показатели ведущих защитников Ла Лиги. Результат неожиданный 😲

Рональд Араухо Рональд Араухо
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Эдер Милитао Эдер Милитао
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Почти в одну калитку.

Одна из ведущих компаний в области передовых данных и футбольного анализа сделала интересное сравнение.

StatsBomb сопоставили статистические данные защитников «Барселоны» Рональда Араухо и «Реала» Эдера Милитао, использовав показатели с начала сезона 2021/2022.

Image

Как вы видите, уругваец почти по всем показателям выглядит сильнее бразильца. Милитао преуспевает лишь в PAdj Clearences (Вынос мяча с поправкой на владение), а также Ball Recoveries (Возврат мяча).

Все остальные показатели говорят о превосходстве игрока «Барселоны».

А кто вам больше нравится, если закрыть глаза на статистику?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mor1ed
Как этот клоун мог вообще попасть в Тоти? Весь прошлый сезон Я молился, чтобы он в следующем матче не был в основе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
посмотрим на ЛЧ? ) а, сори, барсы там почему-то нет.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
Ответ Feniks91
Для админа)))
Хахахаха 👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexlagodny
А почему результат неожиданный и для кого? Араухо топ защитник, быстрый, умный и при этом молодой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ Кентуки
Арауко тоже был привозным
Когда? Араухо с мячом был не так хорош пару лет назад. Но он очень сильно прибавил. Его переводы на 40-50 метров - просто конфетки. Я сам удивился его прогрессу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Feniks91
Ответ aleex main
результат неожиданный для кого ?
Для админа)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кентуки
Арауко тоже был привозным
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Falsegoalkeeper
Ответ aleex main
результат неожиданный для кого ?
Тоже не понимаю. Милитао тот еще пожарник, и многие болелы Реала это признают. Араухо же - стена
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aleex main
результат неожиданный для кого ?
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий