Такого счастливого Роналду мы не видели очень давно: установил 2 рекорда и буквально светился😍😍😍

Наконец-то Криш улыбается.

Нападающий Криштиану Роналду отметился юбилейным голом в матче против «Аль-Вахды». Он забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. До этого португалец забил 311 мячей – в Ла Лиге за «Реал», 103 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», 81 – в Серии А за «Ювентус», 3 – в лиге Португалии за «Спортинг», 2 – за «Аль-Наср» в лиге Саудовской Аравии.

Кроме того, по ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру. 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.