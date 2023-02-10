Гаспачо
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Такого счастливого Роналду мы не видели очень давно: установил 2 рекорда и буквально светился😍😍😍

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Наконец-то Криш улыбается.

Нападающий Криштиану Роналду отметился юбилейным голом в матче против «Аль-Вахды». Он забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. До этого португалец забил 311 мячей – в Ла Лиге за «Реал», 103 – в АПЛ за «Манчестер Юнайтед», 81 – в Серии А за «Ювентус», 3 – в лиге Португалии за «Спортинг», 2 – за «Аль-Наср» в лиге Саудовской Аравии.

Кроме того, по ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру. 51 из них – на клубном уровне, 10 – за сборную Португалии. 

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.

18 комментариев

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Sekir
Ответ batterbin
Гляди ты инсульт на своем заводе не заработай. А он на пенсии миллионы подымает с улыбкой на лице!
Я тоже улыбаюсь "на заводе". Счастливым можно быть без миллионов. А от инсульта никто не застрахован, даже ты.
0
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0
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Имя Фамилия
Ответ BeastI666I
эти голы не идут в зачет!!! вы в своем уме?! Иначе можно в томже Катаре скатьа догвооной сезон и сделать за год кого угодно лучшим в истории
Ну так в декабре это и сделали.
+4
0
+4
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BeastI666I
эти голы не идут в зачет!!! вы в своем уме?! Иначе можно в томже Катаре скатьа догвооной сезон и сделать за год кого угодно лучшим в истории
+3
0
+3
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batterbin
Ответ Sekir
Это инсульт
Гляди ты инсульт на своем заводе не заработай. А он на пенсии миллионы подымает с улыбкой на лице!
0
-2
-2
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Айлин 1990
Напоминаю, 200 лига мира.

Но фанаты роналду сравнивают с 200 Лигу мира с 5 лигой мира.

Типо 200 же больше чем 5.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣
0
-4
-4
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Айлин 1990
Ответ Имя Фамилия
Рад за него.
Дал бы???)))
+2
-7
-5
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Айлин 1990
Ответ Дженнифер Коннелли
как же Фергюссон был прав! Месси продукт Барсы и не более.. Криш во всех чемпионатах устраивал перфоманс. Месси играя в 6 лиге мира и в самой сильной команде лиги 1 умудрился стать худшим например!
Сравнил 5 Лигу с 200 лига мира???🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
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уличный иуда
Там Месси и Роналду денег пожертвовали Турции. Но о таких поступках спортс конечно не напишет
+6
-2
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iBratuha
красава, набирает форму! он еще вернется в большие игры, думаю
0
-2
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Бухгалтер2021
король футбола
0
-2
-2
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Степан Магаян
Ответ Дженнифер Коннелли
как же Фергюссон был прав! Месси продукт Барсы и не более.. Криш во всех чемпионатах устраивал перфоманс. Месси играя в 6 лиге мира и в самой сильной команде лиги 1 умудрился стать худшим например!
В 5 лиге мира,это раз. И два,он сейчас лидер по голевым передачам. И Рон тоже становился худшим и,что дальше?
+9
-1
+8
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MajestySport
Одержимый голами и личным становлением. Лучший в истории.
+1
-3
-2
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Victor1922
Ответ Дженнифер Коннелли
как же Фергюссон был прав! Месси продукт Барсы и не более.. Криш во всех чемпионатах устраивал перфоманс. Месси играя в 6 лиге мира и в самой сильной команде лиги 1 умудрился стать худшим например!
🤣 🤣 🤣 🤣 🙈 🙈 🙈 🙈
+5
-7
-2
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Merdan Jumageldiyev
Best football player ever number ONE
+2
-2
0
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i am better
очень рад за Криштиану.
+7
-2
+5
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Имя Фамилия
Рад за него.
+6
-2
+4
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Дженнифер Коннелли
как же Фергюссон был прав! Месси продукт Барсы и не более.. Криш во всех чемпионатах устраивал перфоманс. Месси играя в 6 лиге мира и в самой сильной команде лиги 1 умудрился стать худшим например!
+20
-8
+12
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Sekir
Это инсульт
+2
-2
0
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