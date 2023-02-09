Роналду оформил ПОКЕР в матче с «Аль-Вахда Мекка». Он пробил отметку в 500 голов на клубном уровне
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Сегодня «Аль-Вахда Мекка» принимает «Аль-Наср». К перерыву гости вели со счетом 2:0, а во втором тайме они еще удвоили преимущество. Все благодаря Криштиану Роналду.
Португалец оформил дубль в первом тайме, притом для него эти голы стали первыми за саудовский клуб с игры, до этого он один раз реализовал пенальти.
Первый гол он забил с умелой подачи Гариба.
А во второй раз ему ассистировал Сами Аль-Наджи.
Третий был забит с пенальти.
А четвертый сначала мог бы не состояться, но Криштиану добил мяч в ворота.
Для Криштиану эти голы стали 500-м, 501-м, 502-м и 503-м в карьере на клубном уровне.
По этому показателю он занимает 5-е место в истории. Топ-5 выглядит так:
- Пеле ― 604;
- Ромарио ― 544;
- Йозеф Бицан ― 518;
- Ференц Пушкаш ― 514;
- Криштиану Роналду ― 503.
Он эти 450 голы в Реале забил или я ошибаюсь?!?
Как может быть 500 в карьере на клубном уровне, если всего 800, а за сборную чуть больше ста? Куда ещё 200 дели?