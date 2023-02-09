Гаспачо
Блог

Роналду оформил ПОКЕР в матче с «Аль-Вахда Мекка». Он пробил отметку в 500 голов на клубном уровне

Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Смотрим видео 👀

Сегодня «Аль-Вахда Мекка» принимает «Аль-Наср». К перерыву гости вели со счетом 2:0, а во втором тайме они еще удвоили преимущество. Все благодаря Криштиану Роналду.

Португалец оформил дубль в первом тайме, притом для него эти голы стали первыми за саудовский клуб с игры, до этого он один раз реализовал пенальти.

Первый гол он забил с умелой подачи Гариба.

А во второй раз ему ассистировал Сами Аль-Наджи.

Третий был забит с пенальти.

А четвертый сначала мог бы не состояться, но Криштиану добил мяч в ворота.

Для Криштиану эти голы стали 500-м, 501-м, 502-м и 503-м в карьере на клубном уровне.

По этому показателю он занимает 5-е место в истории. Топ-5 выглядит так:

  • Пеле ― 604;
  • Ромарио ― 544;
  • Йозеф Бицан ― 518;
  • Ференц Пушкаш ― 514;
  • Криштиану Роналду ― 503.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arslan Galandarov
Все голы Роналду зафиксированы в официальной статистике: у него 5 голов за «Спортинг», 450 – за «Реал», 101 – за «Ювентус», 130 – за «Манчестер Юнайтед» и 115 за сборную. Всего – 801
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arslan Galandarov
Что за чушь не ужели в клубном уровне 500 ?
Он эти 450 голы в Реале забил или я ошибаюсь?!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Что за чушь?
Как может быть 500 в карьере на клубном уровне, если всего 800, а за сборную чуть больше ста? Куда ещё 200 дели?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кую коней
Клевая фамилия у автора новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M.U fan
Пройдет Пеле до окончания карьеры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romano1985
50 положит )! За сезон !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Уже покер!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данила Милицын
Ответ Данила Милицын
Уже хет-трик!)
Покер)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данила Милицын
Уже хет-трик!)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий