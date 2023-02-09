Роналду оформил ПОКЕР в матче с «Аль-Вахда Мекка». Он пробил отметку в 500 голов на клубном уровне

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Сегодня «Аль-Вахда Мекка» принимает «Аль-Наср». К перерыву гости вели со счетом 2:0, а во втором тайме они еще удвоили преимущество. Все благодаря Криштиану Роналду.

Португалец оформил дубль в первом тайме, притом для него эти голы стали первыми за саудовский клуб с игры, до этого он один раз реализовал пенальти.

Первый гол он забил с умелой подачи Гариба.

А во второй раз ему ассистировал Сами Аль-Наджи.

Третий был забит с пенальти.

А четвертый сначала мог бы не состояться, но Криштиану добил мяч в ворота.

Для Криштиану эти голы стали 500-м, 501-м, 502-м и 503-м в карьере на клубном уровне.

По этому показателю он занимает 5-е место в истории. Топ-5 выглядит так: