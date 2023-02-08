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Буффон – все еще в полном порядке. Тащит «Парму» в Серию А и генерит энергию в команде

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В июле 2021-го 43-летний Джанлуиджи Буффон не захотел завершать великую карьеру и поехал доигрывать в родную «Парму». Сейчас у клуба все в порядке – 7-е место в Серии Б, и есть перспективы подняться выше.

На сегодняшний день «Парму» от Серии А отделяет 6 очков. Учитывая, что до конца чемпионата осталось 15 матчей, шансы неплохие. Особенно если вспомнить, что Буффон помогает «Парме» пропускать меньше 17 команд в лиге (4-е место по пропущенным).

Атмосфера в команде – потрясающая. Видео не самое свежее, но сути не меняет: Буффон – генератор энергии, которой хватает на всех. Обратите внимание, как поддеживают его партнеры, пока он разносит в «КНБ» молодых одноклубников одного за другим.

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