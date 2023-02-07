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🎥 Сегодня Ван Бейтену исполнилось 45 лет! Вспоминаем, как экс-защитник «Баварии» одним ударом уничтожил мяч

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7 февраля Даниэль ван Бейтен отмечает день рождения. Экс-защитнику «Баварии» и сборной Бельгии исполнилось 45 лет.

Вместе с немецким Рекордмайстером Ван Бейтен четырежды становился чемпионом Германии, столько же раз брал Кубок страны, а также победил в Лиге чемпионов и завоевал Суперкубок УЕФА.

Сегодня Даниэль ван Бюйтен попрощается с болельщиками «Баварии» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

Но один эпизод стоит особняком в карьере защитника. Ситуация настолько курьезная и необычная, что официальные аккаунты «Баварии» и Бундеслиги в соцсетях регулярно напоминают о ней подписчикам.

В 17-м туре сезона 2011/12 мюнхенцы дома обыграли «Кельн» со счетом 3:0. Вряд ли об этой будничной победе «Баварии» вспоминали спустя 12 лет, если бы не Ван Бейтен и его безумный удар.

Мюнхенцы попытались разыграть штрафной, но бельгиец приложился к мячу с такой силой, что снаряд пришлось экстренно менять – мяч не выдержал напряжения и лопнул! Томоаки Макино из «Кельна» даже подошел к Роббену, чтобы потрогать снаряд. Судя по реакции игроков, ни японец, ни голландец такого раньше не видели.

Ван Бейтен провел в Мюнхене восемь лет. Бельгиец помог «Баварии» завоевать первый в истории клуба требл.

3 комментария

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Lavinka
Видимо мяч чётко попал на шип бутсы игроку который прыгнул .
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Дмитрий Грачев
Он ван Бюйтен
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+5
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Vadim Salomatin
Да, я смотрел тот матч. . .Нифига сколько времени прошло! Кстати, как футболист он очень нравился.
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