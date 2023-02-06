Девушку Де Йонга спросили, когда хавбека ждать в Манчестере. Ответ явно понравится болельщикам «Барселоны» 😃

Френки стал важной частью каталонского клуба.

Девушка хавбека «Барселоны» Френки де Йонга Микки Кимени провела на своем аккаунте формат «вопрос/ответ». Один из болельщиков «Юнайтед», который видимо ждал голландца в Англии, задал ей следующий вопрос: «Когда Френки приедет в Манчестер?»

Чувство юмора у Кимени точно есть и она запостила скриншот календаря игр «Барселоны» с текстом «Наверное, 23 февраля». В этот день «блауграна» и «красные дьяволы» проведут на «Олд Траффорд» матч плей-офф Лиги Европы.

Впервые фамилия Де Йонга в привязке к трансферу в «Юнайтед» всплыла 11 мая 2022 года еще до того, как завершился сезон. Игрок был очень близок к переходу, так как каталонский клуб отчаянно нуждался в деньгах, а голландец получает одну из самых больших зарплат в клубе.

В течение трех месяцев «МЮ» пытался перевезти хавбека на Туманный Альбион, однако он сам был против такого развития событий. Френки настоял на том, что должен остаться, а теперь стал важным звеном «Барселоны», которая лидирует в Ла Лиге.