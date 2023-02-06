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Девушку Де Йонга спросили, когда хавбека ждать в Манчестере. Ответ явно понравится болельщикам «Барселоны» 😃

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Френки стал важной частью каталонского клуба.

Девушка хавбека «Барселоны» Френки де Йонга Микки Кимени провела на своем аккаунте формат «вопрос/ответ». Один из болельщиков «Юнайтед», который видимо ждал голландца в Англии, задал ей следующий вопрос: «Когда Френки приедет в Манчестер?»

Чувство юмора у Кимени точно есть и она запостила скриншот календаря игр «Барселоны» с текстом «Наверное, 23 февраля». В этот день «блауграна» и «красные дьяволы» проведут на «Олд Траффорд» матч плей-офф Лиги Европы.

Впервые фамилия Де Йонга в привязке к трансферу в «Юнайтед» всплыла 11 мая 2022 года еще до того, как завершился сезон. Игрок был очень близок к переходу, так как каталонский клуб отчаянно нуждался в деньгах, а голландец получает одну из самых больших зарплат в клубе.

В течение трех месяцев «МЮ» пытался перевезти хавбека на Туманный Альбион, однако он сам был против такого развития событий. Френки настоял на том, что должен остаться, а теперь стал важным звеном «Барселоны», которая лидирует в Ла Лиге.

7 комментариев

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Шорр Кан
Ответ Ахма Начоо
При всём уважении у Барсе мы вас разнесëм
Поживём - увидим
0
0
0
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Ахма Начоо
При всём уважении у Барсе мы вас разнесëм
0
0
0
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yldykyldyk
Это второй Бускетс. Стиль игры один в один. Он читает игру. вспомните игру Барселона-Севилья. Именно френки сделал результативную передачу, после которой был гол
+2
0
+2
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Flow market Victor Mercedes
Один умный и техничный на поле, другая такая же в сети)
+3
0
+3
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joyisalwaysdrunk
в начале не понял, но потом как понял
+2
0
+2
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euskaldunak
Похоже, теперь френки надолго в барсе и это лучше для всех.
+8
0
+8
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Kaloyan Yalamov
Хороший игрок, по стилю свой же. Хави нашел ему подходящую роль, а она может скоро немного обновится.
+5
0
+5
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