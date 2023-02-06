Гаспачо
Блог

Роналду потерял еще один рекорд – Осимхен взлетел выше Криштиану на 2 сантиметра. Фото – просто красота

Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Наполи Наполи
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

В воскресенье «Наполи» разобрал «Специю» на выезде (0:3), однозначный герой матча – Виктор Осимхен.

До игры извинился перед болельщицей соперников за неудачное попадание по голове, во время игры оформил дубль, а также обновил рекорд лиги по высоте прыжка.

Предыдущий рекорд Серии А принадлежит Криштиану – в сезоне-2019/20 Роналду взлетел на 2,56 метра в матче с «Сампдорией».

Вчерашний прыжок Осимхена в момент второго гола – 2,58 метра в верхней точке.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kolyan77
теперь точно ждем приговора для Наполи и снятия очков, Осимхен, купленный в результате сделки с приростом капитала, не только постоянно приносит очки команде, так ещё и "рекорд" Роналду превзошел))) куда смотрит прокуратура?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
У Роналду с МЮ 2,93 м
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Стяжкин
-10 к красоте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
coimbra
Пирс Морган срочно выехал в Ла Специю, чтобы замерить...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gadzhiev JR
Харош
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий