Роналду потерял еще один рекорд – Осимхен взлетел выше Криштиану на 2 сантиметра. Фото – просто красота

В воскресенье «Наполи» разобрал «Специю» на выезде (0:3), однозначный герой матча – Виктор Осимхен.

До игры извинился перед болельщицей соперников за неудачное попадание по голове, во время игры оформил дубль, а также обновил рекорд лиги по высоте прыжка.

Предыдущий рекорд Серии А принадлежит Криштиану – в сезоне-2019/20 Роналду взлетел на 2,56 метра в матче с «Сампдорией».

Вчерашний прыжок Осимхена в момент второго гола – 2,58 метра в верхней точке.