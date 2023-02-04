Символическая сборная первого круга Ла Лиги. Здесь не только «Барса»

Но ее больше всех.

Первый круг испанской Ла Лиги подошел к концу, а значит самое время собрать символическую сборную первой половины сезона. По крайней мере, так думают испанские любители футбола, которые и занялись этим вопросом.

Состав: тер Стеген - Бальде - Араухо - Милитао - Кунде - Педри - Субименди - Мерино - Винисиус - Левандовски - Дембеле.

Как вы видите, команда у них получилась вполне предсказуемая - основной костяк составляют игроки «Барсы».

Пожалуй, что самая интересная часть состава находится в центральной зоне, где действует связка Субименди - Мерино.

Могли представить в начале сезона, что дуэт из «Сосьедада» так хорошо заиграет?