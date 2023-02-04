Гаспачо
Блог

Символическая сборная первого круга Ла Лиги. Здесь не только «Барса»

Микель Мерино Микель Мерино
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид Реал Мадрид
Мартин Субименди Мартин Субименди
Барселона Барселона
Клубы
Футбол Футбол

Но ее больше всех.

Первый круг испанской Ла Лиги подошел к концу, а значит самое время собрать символическую сборную первой половины сезона. По крайней мере, так думают испанские любители футбола, которые и занялись этим вопросом.

Состав: тер Стеген - Бальде - Араухо - Милитао - Кунде - Педри - Субименди - Мерино - Винисиус - Левандовски - Дембеле.

Как вы видите, команда у них получилась вполне предсказуемая - основной костяк составляют игроки «Барсы».

Пожалуй, что самая интересная часть состава находится в центральной зоне, где действует связка Субименди - Мерино.

Могли представить в начале сезона, что дуэт из «Сосьедада» так хорошо заиграет?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор .
Винисиус?🤨
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Барса - Реал 7:2 👋
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mutnyy
Гави?🤨
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Begenç Seýtiýew
Бускетс😑
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий