Символическая сборная первого круга Ла Лиги. Здесь не только «Барса»
Но ее больше всех.
Первый круг испанской Ла Лиги подошел к концу, а значит самое время собрать символическую сборную первой половины сезона. По крайней мере, так думают испанские любители футбола, которые и занялись этим вопросом.
Состав: тер Стеген - Бальде - Араухо - Милитао - Кунде - Педри - Субименди - Мерино - Винисиус - Левандовски - Дембеле.
Как вы видите, команда у них получилась вполне предсказуемая - основной костяк составляют игроки «Барсы».
Пожалуй, что самая интересная часть состава находится в центральной зоне, где действует связка Субименди - Мерино.
Могли представить в начале сезона, что дуэт из «Сосьедада» так хорошо заиграет?
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