«Пососи мой ч..н » Лаутаро продолжает забивать за «Интер», но с тренерами клуба общается в довольно странной манере🤬😱

Даже присутствие камеры аргентинца не смутило.

Накануне 25-летний нападающий за последние шесть матчей во всех турнирах отметился шестью голами. На этом отрезке он не забил только «Эмполи» в прошлом туре чемпионата.

В итальянской лиге Мартинес на данный момент делит второе место в списке бомбардиров с Адемолой Лукманом из «Аталанты» – у них по 11 мячей. Больше всех забил форвард «Наполи» Виктор Осимхен – 13 голов.

А вот как Лаутаро разгоривает с помощниками главного тренера «нерадзурри». Когда один из них попросил нападающего, идущего вдоль скамейки запасных, замолчать, Мартинес ответил: «Chupame la verga», дословно «Suck my dick».

Никак не отойдет от личного провала на ЧМ?