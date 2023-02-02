«Пососи мой ч..н » Лаутаро продолжает забивать за «Интер», но с тренерами клуба общается в довольно странной манере🤬😱
Даже присутствие камеры аргентинца не смутило.
Накануне 25-летний нападающий за последние шесть матчей во всех турнирах отметился шестью голами. На этом отрезке он не забил только «Эмполи» в прошлом туре чемпионата.
В итальянской лиге Мартинес на данный момент делит второе место в списке бомбардиров с Адемолой Лукманом из «Аталанты» – у них по 11 мячей. Больше всех забил форвард «Наполи» Виктор Осимхен – 13 голов.
А вот как Лаутаро разгоривает с помощниками главного тренера «нерадзурри». Когда один из них попросил нападающего, идущего вдоль скамейки запасных, замолчать, Мартинес ответил: «Chupame la verga», дословно «Suck my dick».
Никак не отойдет от личного провала на ЧМ?
Позорно
А может и всегда таким был