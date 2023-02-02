Гаспачо
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«Пососи мой ч..н » Лаутаро продолжает забивать за «Интер», но с тренерами клуба общается в довольно странной манере🤬😱

Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Клубы
Интер Интер
Футбол Футбол

Даже присутствие камеры аргентинца не смутило.

Накануне 25-летний нападающий за последние шесть матчей во всех турнирах отметился шестью голами. На этом отрезке он не забил только «Эмполи» в прошлом туре чемпионата.

В итальянской лиге Мартинес на данный момент делит второе место в списке бомбардиров с Адемолой Лукманом из «Аталанты» – у них по 11 мячей. Больше всех забил форвард «Наполи» Виктор Осимхен – 13 голов.

А вот как Лаутаро разгоривает с помощниками главного тренера «нерадзурри». Когда один из них попросил нападающего, идущего вдоль скамейки запасных, замолчать, Мартинес ответил: «Chupame la verga», дословно «Suck my dick».

Никак не отойдет от личного провала на ЧМ?

8 комментариев

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En1ex
старый видос укладываем на свежую статистику и получаем инфоповод.
Позорно
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Stern18
Ответ LoOk_InSiDe
Перишич на скамейке, ковидные ограничения - актуальное видео, конечно...
Pirelli спонсор еще)
+1
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+1
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LoOk_InSiDe
Перишич на скамейке, ковидные ограничения - актуальное видео, конечно...
+1
0
+1
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Вадим Сидоров
Пропитался токсичностью во время пребывания в сборной Аргентине на ЧМ
А может и всегда таким был
0
0
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MarcoNico
Коларову можно, какой он нафиг тренер...
+2
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Е.Р.
когда ж его продадут. деревяшка.
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Mixos Demid
Шутник и балагур !
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dzenga 1
Никакой грубости. Просто предложил на всякий случай!
+8
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