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Стало известно, почему «Бенфика» требовала от «Челси» всю сумму отступных за Фернандеса - все дело в секретном соглашении с родным клубом Энцо😱

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«Бенфика» получит далеко не все деньги от трансфера.

Поздно вечером во вторник лиссабонский клуб сообщил, что «Челси» заплатит за 22-летнего полузащитника 121 млн евро. Выплаты будут проходить отдельными траншами, первый из которых составит 40 миллионов.

Но из этой суммы «Бенфика» получил только 10 миллионов. 25% от 121 миллиона получит родной клуб Энцо «Ривер Плейт» - такими были условия перехода его в «Бенфику» летом 2022 года.

Энцо – воспитанник «Ривер Плейта». Летом 2022 года «Бенфика» купила Энцо за 10+8 миллионов евро и процент от последующей перепродажи.

Таким образом, «Ривер Плейт» получит за своего воспитанника 48 миллионов евро, а «Бенфика» около 90 миллионов – остаток трансферной суммы минус бонусы по механизму солидарных выплат.

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