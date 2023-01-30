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Болельщики «Лиона» ушли со стадиона за 20 минут до конца, хотя их команда вела 2:0. Что произошло?

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В воскресенье «Лион» переиграл «Аяччо» на выезде (0:2). Первый мяч забили еще в первом тайме, а закрепить победу удалось только во втором: на 71 минуте Александр Ляказетт вколотил 12 мяч в сезоне и приблизился к Мбаппе.

Болельщики «Лиона» очень ждали второго гола, поэтому сразу после него покинули стадион. В чем дело? Аяччо – город на острове Корсика, расстояние от которого до Лиона: 670 км.

Преодолеть такой длинный путь можно либо на самолете (3 часа, но мест на скромхватит не всем), либо на пароме+поезде (минимум 13 часов). Если бы фанаты дожидались до конца матча, то вышли бы со стадиона ближе к 11 часам вечера. Поэтому чтобы не опоздать на паром и вернуться в Лион хотя бы к 12 часам следующего дня, пришлось покидать стадион заранее.

4 комментария

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GeorgeCostensa
"Преодолеть такой длинный путь можно либо на самолете (3 часа, но мест на скромхватит не всем)"

Я очень извиняюсь, но лететь на самолёте из Аяччо в Лион всего один час. Другое дело, что ехать на пароме+поезде выйдет намного дешевле.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мирзоанис Якубов
Ответ james73
Вот это фанаты! Вот это настоящие фанаты! Ездят они обычно не далеко....
Но очень редко не доезжают))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агера ноу
Ответ james73
Вот это фанаты! Вот это настоящие фанаты! Ездят они обычно не далеко....
У фанатов тоже есть семьи и работа.
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
james73
Вот это фанаты! Вот это настоящие фанаты! Ездят они обычно не далеко....
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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