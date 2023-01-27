Гаспачо
Блог

Агуэро не смог жить без футбола. Он официально заключил контракт с «Барселоной»

Барселона Барселона
Клубы
Барселона Гуаякиль Барселона Гуаякиль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Атлетико Атлетико
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Футбол Футбол

Но есть нюанс.

Бывший форвард «Атлетико», «Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро снова будет играть в футбол.

В 2021 году он перешел в «Барселону», но вскоре был вынужден завершить карьеру. Оказалось, что у игрока есть проблемы с сердцем, которые поставили крест на игре. Нападающий страдал от болей в груди и головокружения, но теперь все это позади и врачи разрешили ему вернуться на поле.

Естественно, что Кун не вернулся в каталонскую «Барселону», а подписал контракт с эквадорской «Барселоной Гуаякиль». Нападающий дал согласие на подписание контракта во время разговора с президентом «Гуаякиля» Алехандро Альфаро Морено.

«С нетерпением жду, когда попаду туда и вдоволь повеселюсь. Мне помогает кардиолог, чувствую себя хорошо. Уже начал тренироваться, поэтому смогу играть за команду. Надеюсь, смогу снова наслаждаться игрой на поле. У меня есть чип, который управляет всем, и именно это позволяет мне играть. Через 15 дней планирую сыграть со своими товарищами по испанской «Барселоне».

Интересный факт. Несмотря на то, что «Барселона Гуаякиль» названа в честь столицы Каталонии, а логотип клуба напоминает лого «блауграны», основные цвета эквадорской команды − черно-желтые. Клуб был основан в 1925 году испанским иммигрантом Эутимио Пересом. Команда дважды достигала финала Кубка Либертадорес.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NikoVinkovic
В Латинской Америке гранды на любой вкус - Барселона Гуаякиль, Реал Потоси, Атлетико Сан-Луис, для любителей АПЛ есть Арсенал Саранди и Ливерпуль Монтевидео :)
Последние, к слову, так же как и гуаякильская Барселона ничего общего не имеют с европейским ФК, команда основана англичанами, назвавшими клуб в честь родного города, а форма у них больше похожа на Интер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Михайлов
Ответ Руслан Узденов
Всегда симпатизировал ему, но человек оказался гниловатым - после финала ЧМ вёл себя мерзко, оскорбил Камавинга. И вообще, на таких лаврах был, будто сам играл и кубок мира взял.
Хз, как бы мы себя так повели, будь мы на его месте, не зная кухню не стоит туда лезть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin Sasha
Тот самый "членоголовый"? Бесстрашный какой-то, раз не боится, что фифа вспомнит его шутейку про член на ЧМ и впаяет дисквалификацию.
Или тень Месси осенила всю Аргентину и её сыны могут творить любые непотребства?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Негр
Белый парень, обозвавший черного парня "членоголовым" на ЧМ-22 и отказавшийся извиняться.
Вы уверены, что этому аргентинскому быдлу разрешат вернуться в футбол?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Узденов
Всегда симпатизировал ему, но человек оказался гниловатым - после финала ЧМ вёл себя мерзко, оскорбил Камавинга. И вообще, на таких лаврах был, будто сам играл и кубок мира взял.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Успеха Кун!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v7zjq65jtq
ждем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий