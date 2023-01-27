Агуэро не смог жить без футбола. Он официально заключил контракт с «Барселоной»
Но есть нюанс.
Бывший форвард «Атлетико», «Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро снова будет играть в футбол.
В 2021 году он перешел в «Барселону», но вскоре был вынужден завершить карьеру. Оказалось, что у игрока есть проблемы с сердцем, которые поставили крест на игре. Нападающий страдал от болей в груди и головокружения, но теперь все это позади и врачи разрешили ему вернуться на поле.
Естественно, что Кун не вернулся в каталонскую «Барселону», а подписал контракт с эквадорской «Барселоной Гуаякиль». Нападающий дал согласие на подписание контракта во время разговора с президентом «Гуаякиля» Алехандро Альфаро Морено.
«С нетерпением жду, когда попаду туда и вдоволь повеселюсь. Мне помогает кардиолог, чувствую себя хорошо. Уже начал тренироваться, поэтому смогу играть за команду. Надеюсь, смогу снова наслаждаться игрой на поле. У меня есть чип, который управляет всем, и именно это позволяет мне играть. Через 15 дней планирую сыграть со своими товарищами по испанской «Барселоне».
Интересный факт. Несмотря на то, что «Барселона Гуаякиль» названа в честь столицы Каталонии, а логотип клуба напоминает лого «блауграны», основные цвета эквадорской команды − черно-желтые. Клуб был основан в 1925 году испанским иммигрантом Эутимио Пересом. Команда дважды достигала финала Кубка Либертадорес.
Последние, к слову, так же как и гуаякильская Барселона ничего общего не имеют с европейским ФК, команда основана англичанами, назвавшими клуб в честь родного города, а форма у них больше похожа на Интер.
Или тень Месси осенила всю Аргентину и её сыны могут творить любые непотребства?
Вы уверены, что этому аргентинскому быдлу разрешат вернуться в футбол?