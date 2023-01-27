Агуэро не смог жить без футбола. Он официально заключил контракт с «Барселоной»

Но есть нюанс.

Бывший форвард «Атлетико», «Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро снова будет играть в футбол.

В 2021 году он перешел в «Барселону», но вскоре был вынужден завершить карьеру. Оказалось, что у игрока есть проблемы с сердцем, которые поставили крест на игре. Нападающий страдал от болей в груди и головокружения, но теперь все это позади и врачи разрешили ему вернуться на поле.

Естественно, что Кун не вернулся в каталонскую «Барселону», а подписал контракт с эквадорской «Барселоной Гуаякиль». Нападающий дал согласие на подписание контракта во время разговора с президентом «Гуаякиля» Алехандро Альфаро Морено.

«С нетерпением жду, когда попаду туда и вдоволь повеселюсь. Мне помогает кардиолог, чувствую себя хорошо. Уже начал тренироваться, поэтому смогу играть за команду. Надеюсь, смогу снова наслаждаться игрой на поле. У меня есть чип, который управляет всем, и именно это позволяет мне играть. Через 15 дней планирую сыграть со своими товарищами по испанской «Барселоне».

Интересный факт. Несмотря на то, что «Барселона Гуаякиль» названа в честь столицы Каталонии, а логотип клуба напоминает лого «блауграны», основные цвета эквадорской команды − черно-желтые. Клуб был основан в 1925 году испанским иммигрантом Эутимио Пересом. Команда дважды достигала финала Кубка Либертадорес.