Роналду не смог забить за «Аль-Наср», но снова смог покорить фанатов. Скилл еще при нем 💪

Криш может.

26 января «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Иттихада» со счетом 3:1 в Суперкубке Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад», который тренирует Нуну Эшпириту Санту, уверенно начал игру и забил два мяча до перерыва. Во втором тайме Талиска отыграл один гол за «Аль-Наср», но противник забил еще в компенсированное время, закрепив победу со счетом 3:1.

На этот матч Криштиану Роналду вышел с повязкой капитана, но не смог отметиться голом, однако он все равно продемонстрировал свое мастерство во время игры. Португальский нападающий смог, обыграв двух защитников, протащить мяч вперед.

Несмотря на то, что Криш забить не смог, у него неплохие показатели за игру: он нанес 1 удар в створ, выполнил 22 из 28 попыток дриблинга и выиграл 4 из 6 наземных дуэлей.