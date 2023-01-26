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Роналду не смог забить за «Аль-Наср», но снова смог покорить фанатов. Скилл еще при нем 💪

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Криш может.

26 января «Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Иттихада» со счетом 3:1 в Суперкубке Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад», который тренирует Нуну Эшпириту Санту, уверенно начал игру и забил два мяча до перерыва. Во втором тайме Талиска отыграл один гол за «Аль-Наср», но противник забил еще в компенсированное время, закрепив победу со счетом 3:1.

На этот матч Криштиану Роналду вышел с повязкой капитана, но не смог отметиться голом, однако он все равно продемонстрировал свое мастерство во время игры. Португальский нападающий смог, обыграв двух защитников, протащить мяч вперед.

Несмотря на то, что Криш забить не смог, у него неплохие показатели за игру: он нанес 1 удар в створ, выполнил 22 из 28 попыток дриблинга и выиграл 4 из 6 наземных дуэлей.

6 комментариев

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Arthur Jacob
С пенальти коронный, в пустые похоронный 😂😂😂😂
Кринж такой кринж
+5
0
+5
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Тюменский медвежонок
Ответ Игорь Климов
Какой же этот Португалец7 стал деревянный.
дружище ты не устал? у тебя в профиле черным по белому написано "люблю Лионеля Месси", но при этом ты абсолютно в каждой новости пишешь где упоминается португалец Роналду, у тебя из последних 100 сообщений, минимум около 90 о нем... у тебя все в порядке? ты не заболел?
+1
-5
-4
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Артур
Ответ Ortego
"выполнил 22 из 28 попыток дриблинга". Рекорд на века, или наглый звездёж? 🤔
Это количество успешных передач, в новости было
+1
0
+1
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Ortego
"выполнил 22 из 28 попыток дриблинга".
Рекорд на века, или наглый звездёж? 🤔
+4
-2
+2
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Amroyan
Чем не заявка на Золотой мяч?!
+5
-2
+3
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Игорь Климов
Какой же этот Португалец7 стал деревянный.
+8
-3
+5
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