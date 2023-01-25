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«Перед камерой я не смущаюсь». Златан о своих амбициях в кино

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы связать свое будущее с кино. Легендарный швед, засветившийся в новом фильме «Острикс и Обеликс: Поднебесная» отметил, что комфортно себя чувствует перед камерой.

«Для меня этот фильм многое значит. Футбольные болельщики давно знают меня, но кино – это другой мир. Стану ли я актером? Никогда не знаешь заранее, но меня очень интересует кино! Я должен поблагодарить Гийома Кане за шанс, который он мне предоставил…должен сказать, что перед камерой я не смущаюсь».

Ибрагимович известен проявлениями своего характера на поле. Он никогда не стеснялся самовыражаться. Так что, возможно, после завершения профессиональной карьеры футболиста, он добьется успеха и в Голливуде.

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