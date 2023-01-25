«Барселона» и «Мадрид» пытаются вместе зарегистрировать бренд класико. Глава Ла Лиги резко против

Бренд используется только двумя клубами.

«Мадрид» и «Барселоны» намерены зарегистрировать бренд «эль класико», чтобы иметь возможность использовать его экономические преимущества на международном уровне. Это противоречит намерениям Ла Лиги.

Источники издания SPORT в Ла Лиге уточнили, что оба клуба еще не зарегистрировали такой бренд, но объявили о намерении сделать это.

«Оба клуба запросили регистрацию товарного знака «эль класико» на ряде территорий, таких как Испания, ЕС, Бразилия, Мексика и Сингапур, но этого не было сделано», − сообщили из офисов организации, которую возглавляет Хавьер Тебас.

Ла Лига и так гарантирует, что бренд «эль класико» «широко защищен на международном уровне» и что процесс, в соответствии с которым оба клуба пытаются зарегистрировать этот бренд на свое имя, находится в стадии изучения.

«Ла Лига выразила свое несогласие с такой попыткой регистрации», − подтвердили источники в Ла Лиге.

Если идея обоих клубов будет успешной, то «Барса» и «Мадрид» смогут получать выгоду от товарищеских матчей друг с другом. Также они могут открыть свой собственный совместный бизнес-рынок, используя имидж противостояний друг с другом.

Вот как на эту новость отреагировали болельщики:

💭 Одна из тех битв, в которых желаешь проигрыша обеим сторонам.

💭 Выглядит так, как если бы в АПЛ английские клубы начали сражаться за право называть конкретную свою игру «дерби».

💭 Контекст таков, что Ла Лига и RFEF (Федерация футбола Испании) пытаются продвигать эль класико как флагман соревнований и много зарабатывать на этом, не делясь с участвующими командами. Причина, по которой они хотят регистрации бренда, заключается в том, что Ла Лига возражала против использования этого слова собственного в контенте, создаваемом обоими клубами. Это произошло после того, как Ла Лига зарегистрировала фирменный стиль в 2021 году. Ходили слухи, что Тебасу не нравятся товарищеские матчи в США, называемые эль класико, и он хочет их закрыть.

💭 Очередная корпоративная драма в испанском футболе.

💭 Я бы поклонился Тебасу в ноги, так как ему удалось совершить невероятное: объединить в чем-то «Барселону» и «Мадрид».