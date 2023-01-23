🎥 В Уганде фанаты слишком ярко отметили победу «Арсенала» над «МЮ». В дело пришлось вмешаться полиции

В 21-м туре АПЛ «Арсенал» в упорной борьбе одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

Радость от победы «канониров» вышла далеко за пределы Лондона и добралась до Африки. В Уганде местные фанаты «Арсенала» устроили яркий и шумный автопробег в честь победы любимой команды. Колонна из пяти машин прошла по улицам Джинджи.

Фанаты были шумными, но совершенно безобидными.

Такая акция не понравилась местной полиции. Блюстители порядка остановили колонну и пересадили удивленных фанатов из машин в автозаки.

Некоторые болельщики пытались оказать сопротивление. Задержание выглядело жутковато.

ВВС сообщает о восьми задержанных, издание Daily Mail утверждает, что полиция арестовала 20 болельщиков. Фанаты были доставлены в местный участок.

«Я не знаю, что такого мы сделали, мы ведь просто праздновали нашу победу над соперниками из «Манчестер Юнайтед», – цитирует фаната «Арсенала» Бейкера Касуле новостное издание Daily Monitor.

Некоторые СМИ Уганды считают, что полиция спутала болельщиков с представителями местной оппозиции, сторонники которой так же, как поклонники лондонской команды, проводят свои акции, одевшись в красные цвета.

В этой истории есть забавный нюанс. Оказывается, начальник местной региональной полиции Джеймс Муби сам болеет за «канониров». В этом конфликте Муби встал на сторону правопорядка. Среди прочего он заявил, что считает глупым с таким размахом праздновать победу команды в середине сезона:

«Что произойдет, если у них вспыхнет конфликт с фанатами соперника «Арсенала»? Они ведь не сообщили полиции о своей акции, чтобы органы власти смогли обеспечить безопасность их шествия».

У «Арсенала», как и у «МЮ», есть множество фанатов по всей Африке. В Уганде болельщики самостоятельно организуют коллективные просмотры матчей команд. Обычно такие самодельные кинотеатры всегда забиты до отказа.