Де Поль – мастер комплиментов. Его девушка призналась, что Родриго назвал ее Месси

Сборная Аргентины наконец стала чемпионом мира.

Команда вместе со всей страной бурно отметила победу. На вечеринке в честь новоиспеченных чемпионов мира Де Поль оторвался от всей души.

Девушка Родриго, актриса Мартина Штоссель, рассказала забавную историю о своем молодом человеке:

«После вечеринки в честь победы сборной на ЧМ он пришел домой пьяным. Мне приходилось заботиться о нем, как о ребенке, потому что он просто не мог перестать праздновать! Чтобы его как-то успокоить, я сказала ему, что люблю его. Тогда он ответил: «Я тоже люблю тебя, Месси». Я вообще ничего не поняла».

Эта история кажется еще смешнее, если вспомнить все шутки о том, что Де Поль – личный телохранитель Месси и его ближайший друг в сборной.

Что ж, Мартине остается просто смириться и привыкнуть – наверняка это был не последний раз, когда Родриго упоминал Лео в личных беседах с возлюбленной.