Гаспачо
Блог

Де Поль – мастер комплиментов. Его девушка призналась, что Родриго назвал ее Месси

ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Родриго Де Поль Родриго Де Поль
Барселона Барселона
Атлетико Атлетико
Футбол Футбол

Сборная Аргентины наконец стала чемпионом мира.

Команда вместе со всей страной бурно отметила победу. На вечеринке в честь новоиспеченных чемпионов мира Де Поль оторвался от всей души.

Девушка Родриго, актриса Мартина Штоссель, рассказала забавную историю о своем молодом человеке:

«После вечеринки в честь победы сборной на ЧМ он пришел домой пьяным. Мне приходилось заботиться о нем, как о ребенке, потому что он просто не мог перестать праздновать! Чтобы его как-то успокоить, я сказала ему, что люблю его. Тогда он ответил: «Я тоже люблю тебя, Месси». Я вообще ничего не поняла».

Эта история кажется еще смешнее, если вспомнить все шутки о том, что Де Поль – личный телохранитель Месси и его ближайший друг в сборной.

Что ж, Мартине остается просто смириться и привыкнуть – наверняка это был не последний раз, когда Родриго упоминал Лео в личных беседах с возлюбленной.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Давно уже понятно, что с Агуэро и Де Полем в спальне они там не просто дружат. Уже тошно читать про их голубятину, кто к кому там сзади пристраивается на тренировках, кто к кому ревнует и как меси разрывается между двумя спальнями своих бойфрендов. Жалко только жён, угодивших в лавандовый брак, ну кроме продажной антонелы само соой.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
davidoser
из заголовка подумал, что он что-то такое сказанул: «дорогая, ты словно Месси, с тобой всё по жизни проще», а он просто белочку словил..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona&Forever
Если в какой-то момент вы начинаете называть свою девушку - Месси, это значит у вас зависимость))
А если серьёзно, то понятно, что это шутка от Де Пауля
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий