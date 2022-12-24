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В музее «Баварии» на «Альянц Арене» хранится уникальный экспонат. Это совершенно особенная футболка Месси

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Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Румменигге
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В 1972 году Герд Мюллер забил 85 голов в 60-ти матчах за «Баварию» и сборную ФРГ. Великий немецкий бомбардир установил рекорд по количеству голов за один календарный год.

Достижение Мюллера никому не удавалось превзойти целых 40 лет. Но в 2012 году Лионель Месси записал на свой счет 86-й мяч и таким образом побил рекорд легенды немецкого футбола. 

Аргентинец отправил в Мюнхен для Мюллера свою футболку. Лионель оставил на ней такую надпись:

«Для Герда Мюллера. С моим уважением и восхищением. Обнимаю, Лео». 

Вместе с футболкой в Мюнхен отправилось письмо от Сандро Роселя Карлу-Хайнцу Румменигге. В тексте было сказано:

«Любовь и восхищение, которые наш клуб испытывает к «Баварии» и ее болельщикам, в очередной раз были продемонстрированы благодаря исторической связи между этими двумя игроками. Они оба установили новые стандарты и вызвали сильные чувства у наших болельщиков».

Бомбардир нации передал столь ценный подарок клубному музею, где футболка хранится до сих пор:

В чем же особенность экспоната?

Месси стал единственным игроком, никогда не выступавшим за «Баварию», чья футболка хранится в музее немецкого Рекордмайстера. Ни один другой футболист не удостоился такой чести.  

Этот экспонат сохранит память о двух великих футболистах на долгие годы. 

3 комментария

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predMBAPPE
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Скоро его футболки будут во всех музеях мира
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f9rbjygrmn
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Объясните мне, почему о великом финале вышло несколько статей и про него перестали писать даже скучные разборы через день после матча, а один и тот же текст я вижу на спортсе как минимум второй раз. Разве нельзя придумать систему, чтобы не постили одну и ту же инфу по кругу?
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jackson_07
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Красивая История. Когда-нибудь если рекорд Месси падет и ему также отправят уверен он также благородно его примет.
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