«Это шутка». Бывший президент «Мадрида» отреагировал на слухи о трансфере Мбаппе в Королевский клуб за 1 млрд евро

Бывший президент «Мадрида» Рамон Кальдерон рассмеялся на предположение о том, что Королевский клуб может подписать суперзвезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе за 1 млрд евро.

Многочисленные источники сообщают о том, что «Реал» готов попробовать договориться с нападающим за рекордную сумму.

«Я думаю, что это шутка! Многие писали о том, что Мбаппе летом перейдет в «Реал Мадрид», даже день, место и время называли, когда это произойдет, перечисляли людей, которые будут на его презентации…вы знаете, как это бывает с газетами – им нужно заполнять много страниц и создавать много слухов, чтобы поддерживать интерес читателей», - говорит Кальдерон talkSport.

«Я думаю, что смешно говорить о том, что клуб может заплатить за одного игрока 1 млрд евро. У Мбаппе контракт и летом заявил, что не хочет уходить. Если вы спрашиваете меня об этих слухах, то я не верю им. В футболе, конечно, никогда нельзя говорить «никогда», но на сегодняшний день такая сумма невозможна».

«Я бы хотел видеть Мбаппе в «Мадриде». Никто не откажет такому игроку: как он показал себя в Катаре – он может забивать из любого положения, невероятно. Он напоминает мне Роналдо, бразильца – та же сила, та же скорость и голевое чутье. Я надеюсь, что однажды он окажется в «Мадриде».

Напомним, что прошлым летом Килиан Мбаппе продлил соглашение с «ПСЖ» и отказал Королевскому клубу. Теперь француз связан с парижанами до 2025 года.