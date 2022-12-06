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Рамуш в 21 год забил больше голов в плей-офф чемпионатов мира, чем Месси и Роналду вместе взятые

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Португалия катком прошлась по сборной Швейцарии в 1/8 Мундиаля. К 80-й минуте команда Сантуша вела со счетом 5:1. Уже в добавленное время Леау забил шестой гол Португалии, ставя жирную точку в этом противостоянии.

Место Роналду в стартовом португальцев занял 21-летний нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Необычное решение Сантуша дало свои плоды.

Гонсалу оформил первый хет-трик на катарском Мундиале. Теперь на его счету больше голов в плей-офф чемпионатов мира, чем у Месси и Роналду вместе взятых. 

Лионель забил первый мяч в плей-офф ЧМ совсем недавно – в матче против Австралии. А у Криштиану вообще нет голов на стадии выбывания.

Кажется, в Португалии появился новый футбольный герой.

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