«Его слова так и не всплыли, в отличие от моих». Эрик Гарсия намекает, что пресса защищает Винисиуса

В прошлом сезоне во время победы «Барселоны» над «Мадридом» на «Бернабеу» (4:0) Эрик Гарсия издевательски обратился к Винисиусу на поле:

«Эй, ты! В следующем году Золотой Мяч твой, да?», - камера поймала эту реплику Гарсии и видео сразу же стало вирусным, наделав много шума.

В недавнем интервью изданию Marca Гарсия прокомментировал инцидент.

«Да, я действительно сказал это ему. Это произошло в разгар игры».

«Но меня разозлило то, что во время последнего матча на «Бернабеу» он тоже кое-что мне сказал. Камеры все засняли, но в прессе это так и не появилось. Я не хочу повторять его слова, Винисиус – отличный игрок и у меня нет с ним проблем, но мне интересно, почему его слова так и не всплыли, в отличие от моих».

Гарсия унизил Винисиуса в прошлом сезоне, посмотрим, как закончится их встреча в Ла Лиге в марте 2023 года.