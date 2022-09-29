Неймар блестяще ответил капитану «Мальорки», который раскритиковал танцы Винисиуса

Вы еще помните расистский скандал, который разгорелся в футбольной среде после высказывания президента Испанской ассоциации спортивных агентов о танцах Винисиуса?

Так вот в Испании эту историю еще не забыли. Видимо, до капитана «Мальорки», Антонио Раильо, все тренды доходят с опозданием. Испанец только сейчас высказался обо всей этой ситуации с танцами. Раильо считает, что Винисиус спекулирует на теме расизма.

О словах Антонио написал бразильский телеканал TNT Sports в своих соцсетях:

«Хм… 🤮 Капитан «Мальорки» Антонио Раильо обвинил Винисиуса в использовании расизма в качестве козыря. Продолжай танцевать, Вини! Мы с тобой!»

В комментарии к посту телеканала пришел Неймар, который отлично ответил на критику своего коллеги по сборной:

«Кто такой Раильо? 😂», — написал Неймар.

Что ж, Неймару можно начать работу над пособием о том, как кратко и лаконично поставить на место соперника, не выходя за рамки приличия.