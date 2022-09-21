Отступные в 10 000 евро, частный самолет для семьи: на каких условиях Месси мог продлить контракт с «Барсой» в 2020 году

Издание El Mundo опубликовало список условий, на которых Месси был готов продлить контракт с «Барселоной» в 2020 году:

1. Продление контракта еще на три сезона, до 2023 года;

2. Личная ложа на «Камп Ноу» для семьи Месси и родных Луиса Суареса;

3. Подписной бонус в размере 10 миллионов евро;

4. Пункт о сумме отступных в размере 10 тысяч евро, который позволил бы Месси покинуть клуб при определенных обстоятельствах;

5. Выплата суммы, на 3% превышающую ту, которую Лионель потерял, согласившись на понижение зарплаты в период пандемии;

6. Частный самолет для всей семьи на Рождество;

7. Защита от повышения налогов.

Сообщается, что Бартомеу принял все требования аргентинца, за исключением четвертого пункта, поскольку Жозеп не был готов снизить пункт о сумме отступных Месси до такой маленькой цифры.

Кроме того, подписной бонус в размере 10 миллионов евро был условным и зависел от того, как быстро клуб оправится от пандемии.

Но, как известно, переговоры между игроком и клубом сорвались, и Месси оказался в «ПСЖ».