Рафаэль Варан ежедневно общался с Каземиро, чтобы убедить его перейти в «МЮ»

Защитник «МЮ» Рафаэль Варан сыграл важную роль в переезде Каземиро из Мадрида в Манчестер. По данным The Athletic, француз почти ежедневно общался с бразильцем, чтобы убедить его перейти на «Олд Траффорд» этим летом. Как мы знаем, усилия Варана окупились.

Каземиро и Рафаэль Варан вместе провели 7 сезонов в «Мадриде», за это время они стали друзьями и помогли клубу дважды выиграть Ла Лигу, Кубок Короля и трижды Лигу Чемпионов.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, а теперь убедил Каземиро последовать за ним.

Карьера Каземиро в «Мадриде» началась в январе 2013 года, он перешел в Королевский клуб из «Сан-Паулу», но не смог сразу получить место в «основе» и сезоне 2013\14 провел в «Порту».

Каземиро вернулся в «Реал Мадрид» в 2015 году и стал одним из лучших опорников в мире. Он провел 336 матчей за «сливочных», пять раз выиграл Лигу Чемпионов, трижды Ла Лигу и один раз Кубок Короля.