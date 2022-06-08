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Фанаты выбирают игрока для обложки новой FIFA 23. Пока лидирует неожиданный персонаж

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Лионель Месси Лионель Месси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Рияд Марез Рияд Марез
Ливерпуль Ливерпуль
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Мохамед Салах Мохамед Салах
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Каждый год FIFPlay, фан-сайт FIFA, проводит опрос, чтобы выяснить, кого геймеры хотят видеть на обложке следующей игры франшизы EA Sports.

Новая версия игры станет последней в партнерстве с FIFA,  долгосрочное соглашение подходит к концу. Именно поэтому на обложке должны быть суперзвезды. Однако, в настоящий момент большинство голосов отдано в пользу Рияда Мареза.

Капитан сборной Алжира только что провел свой лучший сезон, забив 24 гола во всех турнирах за «МанСити» и выиграв АПЛ.

Да данный момент проголосовало 29 000 человек, и Марез набрал 35% голосов (10,187).

На втором месте идет Мо Салах, у звезды «Ливерпуля» 21% голосов (6,047).

Легендарный дуэт звезд обложки Криштиану Роналду и Лионель Месси на третьем и четвертом месте: у них по 3,188 и 1,922 голоса.

Роберт Левандовски с 1,418 голосами замыкает топ-5.  За ним следуют новичок «МанСити» Эрлинг Холанд (855 голосов) и Килиан Мбаппе (750). Интересно, что француз был звездой обложки последние два года.

Вот топ-5 на сегодняшний день:

 

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