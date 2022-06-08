Фанаты выбирают игрока для обложки новой FIFA 23. Пока лидирует неожиданный персонаж

Каждый год FIFPlay, фан-сайт FIFA, проводит опрос, чтобы выяснить, кого геймеры хотят видеть на обложке следующей игры франшизы EA Sports.

Новая версия игры станет последней в партнерстве с FIFA, долгосрочное соглашение подходит к концу. Именно поэтому на обложке должны быть суперзвезды. Однако, в настоящий момент большинство голосов отдано в пользу Рияда Мареза.

Капитан сборной Алжира только что провел свой лучший сезон, забив 24 гола во всех турнирах за «МанСити» и выиграв АПЛ.

Да данный момент проголосовало 29 000 человек, и Марез набрал 35% голосов (10,187).

На втором месте идет Мо Салах, у звезды «Ливерпуля» 21% голосов (6,047).

Легендарный дуэт звезд обложки Криштиану Роналду и Лионель Месси на третьем и четвертом месте: у них по 3,188 и 1,922 голоса.

Роберт Левандовски с 1,418 голосами замыкает топ-5. За ним следуют новичок «МанСити» Эрлинг Холанд (855 голосов) и Килиан Мбаппе (750). Интересно, что француз был звездой обложки последние два года.

Вот топ-5 на сегодняшний день: