Николя Анелька объясняет, почему выбор Месси и Роналду в пользу «ПСЖ» и «МЮ» был неразумным

Решения Лионеля Месси и Криштиану Роналду присоединиться к «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» были «неразумным», поскольку у обоих в этом сезоне проблемы.

Этим летом Месси и Роналду столкнутся с новыми проблемами, пытаясь сохранить свое место на вершине футбольного олимпа.

Ситуация с контрактом Месси означала, что он был вынужден покинуть «Барселону» и переехать во Францию ни за что. Тем временем Роналду завершил свои три года в «Ювентусе» и вернулся в Премьер-лигу.

Ожидалось, что Месси поможет «ПСЖ» в Лиге чемпионов, но он забил только семь раз во всех соревнованиях, а парижане выбыли из турнира в 1\8 финала.

Тем временем «Юнайтед» значительно сдал по сравнению с прошлым сезоном, и теперь они и Роналду могут не попасть в четверку лучших в Премьер-лиге.

Николя Анелька, ранее игравший в «Арсенале» и «Челси», считает, что легендарный дуэт сделал неразумный выбор.

«Вот что происходит с игроками, которые хотят играть как можно дольше», — сказал Анелька RMC Sport. «Их карьера подошла к концу, и я думаю, что они оба должны быть очень довольны тем, чего достигли за последние 15 лет. Они были выше остальных и теперь для них нормально замедляться».

«Меня больше удивил Месси, чем Роналду, я думал, что Месси развернется во Франции, а у Роналду будет больше трудностей в Англии, потому что для меня Премьер-лига — самый требовательный чемпионат в мире».

«Им следовало подумать о том, чтобы выбрать менее сложную задачу, надо принимать правильные решения, чтобы завершить карьеру на вершине. Есть игроки, которые без колебаний заканчивают в 32, 33, 34, чтобы их не критиковали. Я остановился в 36 лет, но в 32 я поехал в Китай».

Ожидается, что Месси останется в «ПСЖ» после окончания этого сезона, но перед уходом на пенсию его связывают с переходом в МЛС. Однако ситуация Роналду в «Юнайтед» может оказаться более сложной, особенно если они пропустят Лигу чемпионов. Клуб ищет нового постоянного тренера, который, несомненно, приедет со своими идеями и ожиданиями.