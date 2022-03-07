Флорентино Перес и Нассер Аль Хелаифи пообедают перед матчем «Реал Мадрид» — «ПСЖ»

Флорентино Перес и Нассер Аль Хелаифи снова пообедают вместе в среду, за несколько часов до матча «Реал Мадрид» — «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу». Несмотря на то, что отношения полностью разорваны, два клуба хотят сохранить лицо для публики, и именно поэтому обед состоится. Он пройдет в ресторане Zalacaín, который обычно выбирается мадридским «Реалом» для такого рода встреч.

Флорентино Перес и Аль-Хелаифи уже встречались перед первым матчем, Флорентино опоздал, встреча прошла в довольно напряженной атмосфере и длилась всего час и 15 минут. После этого ужина, на котором также присутствовали Хосе Анхель Санчес и Эмилио Бутрагеньо, президент «ПСЖ» сказал Canal Plus France, что отношения между двумя клубами не очень хорошие из-за того, что они по-разному понимают футбол.

«Не буду скрывать, у нас почти нет отношений. Я не собираюсь возвращаться к тому, что было. Я верю в доступный футбол для маленьких клубов, у «Мадрида» другое мнение».