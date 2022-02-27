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Сможет ли «Ювентус» заплатить 50 млн евро за звезду «Мадрида»?

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В последнее время ходит множество разговоров о переходе Марко Асенсио в «Ювентус», похоже, что испанец в конечном итоге покинет «Реал Мадрид» будущим летом.

«Сливочные» нацелены на подписание Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Если это произойдет, Асенсио будет сложно получить игровое время, и ему, вероятно, придется покинуть «Реал Мадрид».

Tuttomercatoweb сообщает, что испанский клуб уже установил цену на футболиста.

По данным источника, нападающий сейчас оценивается в 50 млн евро, и «Юве» должен будет заплатить эту сумму, чтобы подписать его.

«Ювентусу» может быть трудно заплатить такую сумму, учитывая, что в последнее время клуб ограничивает свои расходы на трансферы и заработную плату.

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